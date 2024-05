Prima vittoria in Formula 1 per Ando Norris a Miami contro Max Verstappen e Charles Leclerc

Partito dalla quinta posizione in griglia, il britannico ha prima preso il suo tempo liberandosi di Sergio Perez, pilota della seconda Red Bull. Una volta superato, Norris ha scatenato i cavalli della sua McLaren migliorata e ha stabilito diversi record sul giro per colmare il divario con Carlos Sainz. Ha poi approfittato delle soste della gara per portarsi in testa e prolungare il suo primo stint. Fino a quando non si è verificata questa svolta del destino e la collisione tra Logan Sargent (Williams) e Kevin Magnussen (Haas) è avvenuta al 28esimo giro, costringendo la direzione gara a far entrare la safety car.