L’unique but de la rencontre a été inscrit par Kurtic (58e), qui offre ainsi une avance à son équipe en vue du match retour, jeudi prochain. La prima mi-temps a été physique mais relativiment pauvre en occasioni réelles pour les deux équipes. Elles ont tour à tour contrôlé les échanges, mais la première opportunité a été grecque: Biseswar a réussi à pénétrer dans la superficie gantoise à la suite d’une incompréhension centre dans la défense et ras intercept a sollicité son (21e). Le portier gantois est encore intervenu devant Akpom, qui avait été trouvé entre les défenseurs centraux par une longue passe depuis la ligne médiane (26e).

Les Gantois ont été assez timides, et ne se sont montrés qu’à travers des tentatives lointaines ou contrées, comme celle de Vadis Odjidja à la demi-heure qui n’a pas trompé grumpé la vigilance des decéfenseurs (anni ’30).

En deuxième période, le PAOK a mis le feu aux poudres lorsqu’Akpom, esseulé dans le petit rectangle, a repris de la tête un centre de Kurtic, manquant de peu le cadre (52e). La Gantoise a pourtant bien cru créer la sorpresa lorsque Castro-Montes a poussé le ballon au fond des filets après une frappe de De Sart difficilement arrêtée par le gardien (53e), mais le but a été annulé pour-une duhore positionu de buteur malheureux .

La sanzione ne s’est pas faite attendre, et l’ouverture du score est finalement venue d’un coup franc heureux de Jasmin Kurtic qui a trompé Roef avec la complicité d’une déviation du mur et de Kums (1-0, 58e ) ). Parti dans le mauvais sens, le gardien gantois n’a pass su changer de direction à temps pour empêcher le ballon d’aller dans les filets.

La fin du match n’a vu que très peu d’actions d’un côté ou de l’autre. Les Gantois ont semblé impuissants malgré la montée au jeu de Tissoudali (82e), après ce ma a priori évitable. Les échanges ont été hachés par de nombreux arrêts de jeu et changes, et le score n’a plus évolué jusqu’au coup de sifflet final.

La Gantoise tentara de renverser la vapeur le jeudi 17 mars prochain, à la Ghelamco Arena.

La Roma gagne à Vitesse, le Slavia et Feyenoord prennent une option sur les quarts

L’AS Rome s’est imposée 0-1 sur la pelouse de Vitesse Arnhem, jeudi, en 8e de finale aller de la Conference League. Le Feyenoord, vittoria 2-5 al Partizan Belgrado, e Slavia Praga, vittoria 4-1 du LASK, ont pris une option sur les quarts de finale. Lois Openda héritait de la première occasion de la rencontre entre Vitesse et la Roma apres 8 minutes du jeu. Le gardien romain Rui Patricio repoussait la reprise depuis le petit rectangle de l’international espoirs. Sergio Oliveira donna l’avantage aux visiteurs en fin de première période (45e+1). La partitura non è stata eseguita nel secondo periodo, ma il rosso è stato ripreso da Oliveira in 78 minuti après deux cartes jaunes.

Le Feyenoord una vera e propria operazione eccellente e s’imposant 2-5 a Belgrado di fronte al Partizan. Les Serbes menaient à deux reprises, par Bibras Natcho (13e) et Nemanja Jovic (46e), mais dans les deux cas, le Feyenoord égalisait peu après, grazie a Jens Toornstra (20e) et à l’ancien de Genskers joueel 52e). Lutsharel Geertruida (64e) portait les Nérlandais aux commandes, puis Luis Sinisterra (71e) et à nouveau Toornstra (77e) confortaent le succès du Feyenoord.

Le Slavia Praga un dominé 4-1 il LASK. Yira Sor (3e et 29e) mettait les Tchèques sur de bons rails. Husein Balic (67e) réduisait l’écart. Peter Olayinka (83e) e Ibrahim Traoré (85e) sono caricati, in fin di partita, in donne in anticipo e confortevoli in Slavia in vista del ritorno.

Vittorie per Leicester, l’OM et Bodo/Glimt, partage spectaculaire per il PSV

Leciester s’est joué 2-0 de Rennes, jeudi, en 8e de finale aller de la Conference League. Les autres rencontres de la soirée ont vu les succès de Marseille sur Bâle (2-1) et de Bodo/Glimt sur l’AZ (2-1) alors que le PSV Eindhoven et Copenhague ont livré un match spectaculaire terminé sans vainque (4 -4). Leicester, con Youri Tielemans aligné tout le match, una battu Rennes 2-0, con Jérémy Doku pendente 64 minuti, grazia ai calci di Marc Albrighton (30e) e Kelechi Iheanacho (90e+3).

Un doppio d’Arkadiusz Milik (19e sur rigore et 68e) un lanciatore Marseille contre Bâle, mais le but de Sebastiano Esposito (80e) laisse bien en course les Suisses en vue du match retour (2-1).

Un rigore d’Ola Solbakken dans les arrêts de jeu (90e+1) e una vittoria offerta 2-1 a Bodo/Glimt face à l’AZ. Avant cela, Amahl Pellegrino (39e) avait donné l’avantage aux Norvégiens et Yukinari Sugawara (73e) égalisé.

Le PSV et Copenhague non sono passati alla ripresa e sono partiti alle terme di una partita spettacolare. Isak Johannesson (0-1, 6e) donnait l’avantage aux Danois. Cody Gakpo (1-1, 21e) égalisait. Pep Biel (1-2, 23e) e l’ancien joueur de Zulte Waregem Lukas Lerager (1-3, 43e) permetta di visitare i visitatori di regagner les vestiaires avec deux buts d’avance. Ritsu Doan (2-3, 50e) e bis Gakpo (3-3, 70e) relançaient il PSV. Biel (3-4, 78e) replaçait à nouveau Copenhague aux commandes. Encore une fois, la joie danoise était de courte durée, Eran Zahavi (85e) fixant le score à 4 buts partout.

Le partite retour auront lieu jeudi prochain.