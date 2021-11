Bayern Monaco e Manchester United vincitori e qualificati, Lewandowski è impressionante, Ronaldo è decisivo

Con un altro grande traguardo Robert LewandowskiIl Bayern Monaco si è finalmente assicurato il primo posto nel Gruppo E della Champions League martedì con una vittoria per 2-1 sotto il ghiaccio a Kiev. Nell’altra sessione alle 18:45, Cristiano Ronaldo Ancora una volta si è impegnato in modalità salvatore per mostrare la strada al Manchester United contro il Villarreal e qualificare la squadra per il resto della competizione. Il capocannoniere al 78′ ha regalato ai manconiani una boccata d’aria prima Jadon Sancho La scommessa non viene raddoppiata a fine partita, vincendo 0-2.

In un incontro di 21 ore nel girone di Manchester e Villarreal, Atalanta e Young Boys hanno condiviso la quota dopo una partita ricca di gol: 3-3. L’Atalanta (6 punti) potrebbe ancora strappare il secondo posto nei playoff per il resto della competizione, e lo scenario è ancora possibile ma meno probabile per gli Young Boys (4 punti).

Lewandowski Fashion Pallone d’Oro

Pole, che ha vinto il calcio acrobatico vittorioso (1-0, 14° posto), ha consolidato la sua posizione di capocannoniere del torneo con nove gol in cinque partite. Kingsley Coman ha raddoppiato la scommessa (2-0, 42° posto).

Nel secondo periodo, che ha affrontato una difesa bavarese completamente sperimentale in tre quarti della Francia (Davies, Pavard, Nianzo Kouassi, Sar) Denis Garmash ha segnato il primo gol per la Dynamo Kiev in questa stagione in Champions League (2-1, 70).

Robert Lewandowski, in corsa per il Pallone d’Oro da assegnare lunedì, ha segnato gol in ognuna delle sue ultime nove partite di Champions League.

In questa stagione ha già segnato 30 gol in 25 partite in tutte le competizioni con il Bayern Monaco (25 gol / 19 partite) e la squadra polacca (5 gol / 6 partite).

Per la prima volta senza Solskjaer, Ronaldo salva

I manconisti, come spesso accade in questa stagione, si sono affidati a Cristiano Ronaldo (78° posto) nell’ultimo quarto d’ora per sbarazzarsi della squadra di Unai Emery, che fino ad allora aveva dominato il dibattito.

Dopo il loro rilascio, i Red Devils hanno assicurato il loro successo sugli aspetti negativi del primo gol nella competizione di Jadon Sancho (90), e sono sicuri di rimanere in testa al Gruppo F (10 punti) alla fine della giornata. Una vittoria per il morale dopo una settimana complicata e l’addio di Ole Gunnar Solskjaer.