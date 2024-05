Jiro. Giro d’Italia – Uijtdebroeks in bianco: “Lotterò per questa maglia”

Sorridendo da un orecchio all’altro, Sian OutDebricks Si gode la sua nuova giacca dopo la seconda fase di Girona in Italia. Questo è solo il secondo Grande Giro per il belga, e qui indossa già la maglia bianca di miglior giovane. La giornata era iniziata male per il suo allenamento Visma | Noleggia una bicicon abbandono Robert Gesink, caduto male il giorno prima, ma concluso con gioia e grande ricompensa per i gialloneri. Quando Tadej Pogacarfuturo vincitore e maglia rosa, ha spazzato via il gruppo sulla salita finale, l’Europa Reserve (11,8 km al 6,2%), Uijtdebroeks Ha potuto seguire il gruppo degli inseguitori con i principali outsider Jiro Ha tagliato il traguardo a circa trenta secondi dal leaderSquadra Emirates degli Emirati, al settimo posto. Il ventenne pilota si trova quindi al quarto posto assoluto e ha una maglia da difendere.

Video – Cian Oytbrokes vince la maglia bianca nella seconda tappa!

“Non ho calcolato nulla”

“Non pensavo affatto alla maglia bianca nella mia testa, volevo solo fare del mio meglio fino alla fine. confesso Sian OutDebricks In zona mista. Non ho calcolato nulla. Ma poi ho sentito che indossavo la camicia bianca. “È la mia prima maglia personale in un Grand Tour, quindi è incredibile.” Ha l’ambizione di difenderlo? “È comunque una gara molto lunga di tre settimane e tutto può ancora succedere. Ma quando la possiedi anche una sola volta, vuoi lottare per mantenerla. Quindi lotterò per questa maglia.”

Giro d’Italia – classifica seconda tappa

Giro d’Italia – classifica generale provvisoria dopo la seconda tappa