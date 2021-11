Prezzo, data di uscita, scheda tecnica, tutto sul laptop

Il MacBook Air 2022 beneficerà di un nuovo design e di molte funzionalità prese dal MacBook Pro 2021. L’ultrabook di Apple mantiene la sua identità, ma il chip M2 e altre novità attese miglioreranno notevolmente l’esperienza.

MacBook Air è un prodotto popolare con molti utenti grazie alle sue prestazioni avanzate e al prezzo più conveniente. Macbook Pro E il design dell’ultrabook lo rende facile da trasportare. Apple va lancer un nouveau modèle de MacBook Air en 2022 et si le constructeur n’a pas encore officiellement communiqué à son sujet, nous pouvons compter comme bien souvent sur des sources fiables de l’industrie pour connaître les caractéristiques de mo l’app advanced .

Caratteristiche, specifiche, design e modifiche estetiche Data di rilascio: scopri tutto ciò che sappiamo oggi sul MacBook Air 2022.

📅 Quando uscirà il MacBook Air 2022?

Il Ultimo Apple MacBook Air È stato rilasciato alla fine del 2020. Ha avuto la particolarità di essere uno dei primi computer a marchio Apple ad avere un chip ARM interno, il popolare SoC M1. Se le aspettative iniziali erano che il suo successore emergesse tra circa dodici mesi, alla fine del 2021, ora sappiamo che non dovremmo più sperare in un periodo del genere. Finora non è noto se si tratti di una decisione puramente strategica o se sia la mancanza di ingredienti di cui soffrono tutti gli attori del mercato, ma bisognerà attendere il 2022 per vedere la commercializzazione del prodotto. Il nuovo MacBook Air.

Secondo dylandkt, specializzato in fughe di notizie su Apple, il MacBook Air 2022 dovrebbe essere rilasciato in futuro. Capitolo uno 2022. Se questo è il caso, preferiamo aspettarci un lancio in primavera (aprile e maggio) piuttosto che in inverno. Il leaker ritiene inoltre che l’azienda di Cupertino potrebbe far cadere il segnale “Air” per mantenere il nome del MacBook solo nella prossima iterazione. L’analista Ming-Chi Kuo è meno ottimista e prevede che la produzione di massa di MacBook Air inizi alla fine del secondo trimestre o all’inizio del terzo, il che ci porta quindi a un rilascio suagosto o settembre.

💰 Quanto costa un MacBook Air 2022?

Se si devono credere alle informazioni di Bloomberg, il MacBook Air 2022 non si ritirerà dal MacBook Air 2020. Il primo prezzo sarà venduto come opzione premium mentre la seconda opzione sarà sempre offerta in alternativa alla prima. Ming-Chi Kuo si aspetta anche un calo del prezzo della band. È probabile che il nuovo MacBook Air sarà elencato al prezzo del suo predecessore (cioè da € 1129 Versione di archiviazione 256 GB e € 1399 per una configurazione SSD da 512GB) e che le referenze 2020 soffrono di un calo di prezzo.

💻 Qual è il design del MacBook Air 2022?

Questa generazione di MacBook Air dovrebbe apportare alcune modifiche significative al design. ancora portatile Più sottile e leggero dal modello attuale. Una svolta tecnica può essere ottenuta con un nuovo sistema di raffreddamento che non si basa su una ventola. Anche il suo design sarà più uniforme e unificato, come nell’ultimo MacBook Pro. Il MacBook Air 2020 è più spesso nella parte posteriore che nella parte anteriore del dispositivo.

Il leaker Jon Prosser evoca una clip di fette piatte, il che non è una sorpresa. Apple vuole unificare tutte le sue gamme ed è già tornata ai bordi piatti sugli ultimi dispositivi iPhone, iPad e MacBook Pro.

MacBook Air 2022 idoneo per un punteggio, Sopra MacBook Pro 14 e 16 pollici. I bordi intorno allo schermo saranno ridotti di dimensioni e bianchi, proprio come la tastiera. Esteticamente parlando, Apple sta facendo una piccola rivoluzione in quanto questi articoli sono stati finora neri. E non è tutto, dal momento che molte fonti stanno proponendo nuovi colori del telaio, come gli iMac a colori del 2020, che sono stati rilasciati in verde, giallo, arancione, rosso, viola, blu e grigio.

📺 MacBook Air 2022: un minuscolo display a LED?

Come l’iPad Pro e il MacBook Pro, il prossimo MacBook Air dovrebbe presentare un display Mini-LED. Ciò consente di sfruttare un sistema di retroilluminazione meno imponente e quindi migliorare il design del dispositivo, un miglior contrasto, neri più profondi (senza raggiungere il livello di OLED) e colori più luminosi e ricchi, il tutto con un consumo energetico migliorato.

Le mele dovrebbero mantenere il diametro 13,3 pollici Sul laptop, preferendo utilizzare lo spazio risparmiato tagliando i bordi per fornire un laptop più compatto.

🏎️ Come funziona il chip M2 su MacBook Air 2022?

MacBook Air 2022 sarà dotato di un chip ARM M2. Con ogni probabilità, questo sarà il primo dispositivo a includere questo SoC. I chipset M1 Pro e M1 Max sono riservati all’ultimo MacBook Pro. I primi elementi comuni in questo thread si riferiscono allo stesso numero di core CPU su M2 come su M1, ovvero otto. Tuttavia, questa nuova generazione dovrebbe beneficiare di più core GPU: 9 o 10 su M2 contro 7 o 8 su M1 a seconda della versione. È quasi un dato di fatto che il chip verrà inciso in un file Purezza 4 nm. Alcuni rapporti hanno suggerito una precisione di 3 nm, ma sarà senza dubbio necessaria Aspetta fino al 2023 per arrivare a questo punto.

D’altra parte, siamo ancora indietro rispetto a M1 Pro e M1 Max in termini di prestazioni. Ha senso che i MacBook Pro siano rivolti a un pubblico professionale e creativo, mentre il MacBook Air è più una macchina tradizionale per gli utenti che desiderano solo un laptop all’interno dell’ecosistema Apple.

Anche questo è il motivo 16 vai ariete Più che sufficienti e non dovremmo pretendere 32 GB di RAM con il nostro nuovo MacBook Air.

🛠️ Collegato a un MacBook Pro?

La storica interfaccia di alimentazione e ricarica MagSafe per MacBook è sparita, ma è tornata di nuovo nel MacBook Pro 2021. Secondo John Prosser, esecutore MagSafe 3 Il MacBook Air 2022 è ben pianificato, ma limitato a 30 W. Questo sarà accompagnato da due Porte USB-C Thunderbolt 4 rampe Per il collegamento di accessori che richiedono alte velocità (SSD esterno, monitor, ecc.) e per periferiche compatibili. È disponibile anche una porta jack da 3,5 mm per l’audio cablato.

Il MacBook Air, invece, sarà sprovvisto di diverse connessioni rispetto al MacBook Pro perché sarà necessario fare una croce Slot per scheda SD e porta HDMI. Apple li considererà particolarmente utili per gli utenti target con il suo laptop modello Pro e, se necessario, c’è ancora la possibilità di utilizzare un adattatore tramite una delle porte USB-C. Inoltre, la sua integrazione complicherà il design raffinato richiesto per la gamma atmosferica.

🎥 MacBook Air 2022: una webcam migliore?

Poiché l’uso del lavoro a distanza e delle videoconferenze è cresciuto esponenzialmente negli ultimi due anni, si prevede che Apple si adatterà e includerà la fotocamera frontale alla fine. Qualità 1080p Sul suo MacBook Air, che ha i suoi ultimi modelli con una webcam a 720p che offre un’esperienza mediocre. Vediamo anche nell’ultimo MacBook Pro che la combinazione di una webcam 1080p e la capacità di elaborazione delle immagini dei nuovi chip ARM possono fare miracoli.