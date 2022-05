STALKER 2 potrebbe aver ripreso il suo processo di sviluppo

Anche se capisco perfettamente la situazione, mi sono sentito un po’ triste per il processo di sviluppo Inseguitore 2 Lui è stato arrestato. Ma sembra che Il suo sviluppo è ripreso dopo essersi fermato lo scorso marzo. A causa del conflitto in Ucraina.

Questa ripresa è già diventata nota Il canale Discord ufficiale del gioco stesso. Come uno degli sviluppatori, Un fan ha risposto dopo aver chiesto informazioni sul processo di sviluppo del gioco.ha risposto con: “Continuare ad andare avanti”.

Stalker 2 ci porta in un luogo ispirato alla zona nucleare di Chernobyl.

Il titolo di uno sparatutto in prima persona, che contiene Il lancio è previsto per dicembre di quest’anno. . ✅

. ✅ GSC Game World, lo studio di sviluppo, ha deciso di cambiare il nome del gioco in . Stalker 2: Il cuore di Chernobyl . ⭐

. ⭐ Inseguitore 2 Riceverà la modalità multiplayer dopo il suo rilascio. Con un aggiornamento della community completamente gratuito. ✅

Con un aggiornamento della community completamente gratuito. ✅ Questa nuova versione offrirà un gameplay unicocon tutti gli elementi di uno sparatutto in prima persona e di vero orrore. ☠

La ripresa dello sviluppo di Stalker 2 è senza dubbio una buona notizia per la comunità di gioco, perché non vediamo l’ora di godercela (me compreso, ovviamente). Per quanto riguarda il suo rilascio, non so se lo ritarderanno ulteriormente a causa della sua recente interruzione o se lo salveranno per il prossimo dicembre.