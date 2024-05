Sony ha lanciato un nuovo smartphone premium: l’Xperia 1 VI

Con l’Xperia 1 VI, Sony ha da questa settimana un nuovo smartphone premium nella sua gamma. La sua caratteristica principale è il teleobiettivo che offre una gamma di zoom ottico sorprendentemente ampia di 7,1x.

Il teleobiettivo zoom ha una lunghezza focale da 85 a 170 mm. Oltre alla possibilità di zoomare più lontano, offre anche funzioni macro con un ingrandimento massimo di circa 2x e una distanza minima di messa a fuoco di 4 cm. E questo senza la necessità di uno speciale obiettivo macro. Allo stesso tempo, l’ottica consente ritratti professionali con effetto bokeh realistico (sfocatura dello sfondo).

Vedere la luce del sole

Il teleobiettivo è affiancato da un sensore grandangolare “Exmor T for mobile” da 24 mm che, secondo Sony, funziona molto bene in ambienti scarsamente illuminati e dispone di una messa a fuoco automatica rapida (autofocus). Un obiettivo ultra grandangolare da 16 mm completa il pacchetto.

Il dispositivo è inoltre dotato di processore Snapdragon 8 Gen3, display OLED da 6,5 ​​pollici (1.080 x 2.340 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120Hz e con Sunlight Vision (per una migliore visibilità all’aperto), e – per gli audiofili – un circuito audio premium per Cuffie con filo da 3,5 mm. Sotto il cofano c’è una batteria da 5.000 mAh che, secondo il produttore, offre fino a due giorni di autonomia.

Il Sony Xperia 1 VI sarà disponibile all’inizio di giugno e sarà venduto ad un prezzo indicativo di 1.399 euro.