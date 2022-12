Premier League – Nuova animazione, fine definitiva di un’era, pluralità: Gakpo, cosa cambia per il Liverpool?

Il Liverpool si è fatto un regalo dell’ultimo minuto poche ore prima della chiusura del Boxing Day 2022. E i capitani dei Reds hanno deciso di accontentare Jurgen Klopp e il suo staff. Questo lunedì sera, il giorno dopo Natale e poche ore Dopo il successo ottenuto all’Aston Villa (1-3) I campioni d’Inghilterra del 2020 hanno ufficializzato l’arrivo di Cody Gakpo, dal PSV Eindhoven, per una cifra record di 57 milioni di euro, bonus compreso.

Auteur d’une superbe Coupe du monde avec les Pays-Bas avec qui il ateint les quarts de finale et inscrit tre buts, le pur produit de la formazione del PSV vient renforcer un secteur offensif in quête de repères e surtout de force vivés depuis A poche settimane. E dalla parte di Anfield, questo trasferimento simboleggia soprattutto il passaggio a una nuova era.

Sapevamo che il Liverpool era determinato a puntare sul mercato invernale e non ci aspettavamo particolarmente di mettere il pacchetto su una delle più grandi speranze olandesi. Almeno non prima di aver soffiato un po’ a centrocampo. Ma l’intera infermeria è chiaramente fatta per impressionare i decisori dei Reds.

Dopo aver subito infortuni e molteplici battute d’arresto a Diogo Jota negli ultimi mesi, il Liverpool deve anche fare i conti con l’assenza di Luis Diaz per diverse settimane. Sta perdendo slancio Roberto Firmino, il baluardo dei recenti successi di Mersey. Darwin Nunez è sbarcato nel nord-est dell’Inghilterra per una cifra record la scorsa estate, correndo su AC. L’arrivo di Cody Gakpo fornisce una gradita carta in più per Jurgen Klopp.

Versatilità e flessibilità per accontentare Klopp

Perché il giovane bataviano ha tutto per accontentare il tecnico tedesco e il calciatore “heavy metal”. Uno dei giocatori più promettenti della sua generazione, Gakpo ha l’aspetto di un attaccante moderno, capace di fornire una gamma di soluzioni.

Abituato a giocare sulla fascia ea piazzare il centravanti al PSV, l’olandese può svilupparsi anche in tutte le posizioni offensive, a volte davanti, a volte in 10° posizione dietro l’attaccante. È anche in questa zona che Louis van Gaal lo usava con le arance. L’allenatore ha elogiato più volte il suo giocatore durante la Coppa del Mondo. “Cody ha una grande personalità per diventare un fuoriclasse perché è aperto a qualsiasi cosa. Continuerà a svilupparsi, ha tutto per diventare una star. “

Se ha ancora bisogno di essere lucidato, Cody Gacpo ha già le solide risorse per ritagliarsi un posto in Premier League e nel calcio di potenza “Klupo”. Ottimo giocatore, atletico, generoso e a suo agio con entrambi i piedi, il miglior giocatore dell’Eredivisie 2021-2022 ha una grande capacità di eliminazione nell’uno contro uno.

Cody Gakbo (Olanda) marcatore contro il Qatar. Credito: Getty Images

Un giocatore che solleva Nunez… o viceversa?

Capocannoniere già 13 volte in questa stagione con Boerer, il “tifoso di Thierry Henry” è comunque molto altruista, come dimostrano le sue 17 presenze in tutte le competizioni con il PSV dalla fine dell’estate. Capace di far brillare i suoi compagni in ogni situazione, Cody Gakpo potrebbe essere un’ancora di salvezza per Darwin Núñez, acquistato a caro prezzo la scorsa estate.

Maldestri e insicuri sotto porta, gli uruguaiani sono stati rinforzati in diverse occasioni da Jurgen Klopp. E non si può negare che l’ex giocatore del Benfica potrebbe beneficiare del contributo di Gakpo e della sua capacità di creare una pala di situazioni. Ma il tempo stringe per l’ex attaccante del Benfica. La firma del giovane Orangi non ha lo scopo di gettare una pietra nel giardino di Núñez, ma di scuoterlo. Anche la ridistribuzione delle carte nella gerarchia degli attaccanti, ovviamente.

Sostenuto da Virgil van Dijk, l’arrivo del ragazzo di Eindhoven sembra, ancora una volta, la fine di un’era offensiva per Sc Pants, già orfano di Sadio Mane partito per la Baviera la scorsa estate. Con Cody Gakbo, Jurgen Klopp si sta dando un pezzo di scelta qui per ripensare il suo attacco e non solo a breve termine. Resta ora da trovare gli ingranaggi giusti per renderlo War Machine 2.0.

Cody Gakpo con Virgil van Dijk durante una partita della Nations League nel settembre 2022. Credito: Getty Images

