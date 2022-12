Cristiano Ronaldo ha finalmente deciso!

Se il quotidiano spagnolo Marca afferma che il contratto non è stato ancora firmato ma che l’accordo è completo al 99%, il quotidiano sportivo saudita – così come il media americano CBS Sports – conferma che CR7 ha infatti siglato tutti i documenti richiesti. I rappresentanti di Al Nasr erano già venuti a Madrid venerdì per definire gli ultimi dettagli direttamente con il portoghese.

In attesa di Ronaldo, la vittoria punta a due ex capitani della Roja

Secondo loro, la formalizzazione dell’accordo avverrà sabato 31 dicembre, dopo il duello tra Al-Nasr e Al-Khaleej, previsto per le 18:30 (ora belga), ovvero domenica gennaio 1. Così, il cinque volte vincitore del Pallone d’oro, che il Manchester United ha rilasciato lo scorso novembre, riceverà quasi 200 milioni di euro (+ 100 milioni di euro alla firma) spalmati in due anni e mezzo per svilupparsi nello star club di Riyadh, la capitale saudita. .

Lì, il capitano del Portogallo sarà agli ordini dell’allenatore francese Rudi Garcia (Lille, Lione, Marsiglia e Roma in precedenza), e condividerà in particolare lo spogliatoio con il nazionale camerunese Vincent Aboubakar e il centrocampista difensivo brasiliano Luis Gustavo (ex Bayern) . ) o l’ex portiere del Napoli David Ospina.

L’attaccante, che compirà 38 anni a febbraio, dovrebbe fare il suo debutto in prima squadra a gennaio.