Il francese possiede nove auto… anche se non ha nemmeno la patente!

Dalla sua età massima di 24 anni, Kylian Mbappé era già al timone di un’enorme fortuna. Il suo nuovo contratto al Paris Saint-Germain gli porta circa 100 milioni di euro all’anno, il campione del mondo 2018 ha abbastanza per prendere in giro qualche figuraccia quando vuole. Come, ad esempio, l’una o l’altra macchina di lusso, a cui il francese sembra essere affezionato, come rivelato dai nostri colleghi di GQ. Non vi resta che fare un rapido giro nel suo garage personale per rendervi presto conto che…

Leggi anche

Kylian Mbappé parla per la prima volta dei festeggiamenti argentini dopo la finale persa dalla Francia ai Mondiali (video)



piuttosto che giudicare voi stessi. Innanzitutto la parigina ha tre modelli Volkswagen: la Tiguan (che costa circa 57.000 euro), la Touareg (120.000 euro) e la MUV. A seguire, l’ex AS Monaco possiede una Mercedes-Benz Classe V (valore 135.000 euro), una BMW, un’Audi e una Range Rover.











di video



Tutto questo fa già un bell’insieme, ma non è finito, tutt’altro. Kylian Mbappé possiede anche due Ferrari: una 488 Pista (500.000 euro) e una Model 458 (valore di mercato stimato per Mbappé, per la cronaca), che il francese può incassare a suo piacimento. Finalmente quando vuole… ma dal sedile del passeggero. Perché a 24 anni Kylian Mbappé non ha ancora la patente. Così, l’attaccante parigino si fa guidare dove vuole, su una delle sue tante auto. Forse un modo per godere al meglio della comodità offerta da quest’ultimo…