Polpo al lavoro

Il polpo è uno dei membri del mondo animale che riesce a stupirci spaventandoci un po’. Tuttavia, anche se proviene dalle profondità agonizzanti del mare e ha un aspetto fisico a dir poco strano, il polpo è un animale emozionante da osservare.

Otto volte più intelligente

Il polpo comune ha circa 500 milioni di neuroni, quindi si avvicina all’intelligenza riconosciuta di alcuni mammiferi, come i cani. A differenza degli esseri umani, che hanno circa 85 miliardi di neuroni, quelli nei polpi sono, per la maggior parte, situati nei loro tentacoli e non nel cervello. “Le braccia hanno i propri sensori e controlli. Non hanno solo il senso del tatto, ma anche la capacità di annusare o assaggiare le sostanze chimiche”, spiega il filosofo della scienza australiano Peter Godfrey-Smith al Novel Observator. ‘ il braccio ha probabilmente 10.000 neuroni A per supportare il gusto e il tatto.”

Il polpo pragmatico

L’intelligenza del polpo non riguarda solo i sensi intensificati. L’animale è anche molto intraprendente e fa parte del piccolo 1% di animali in grado di utilizzare strumenti. Il polpo del cocco (Amphioctopus marginatus), ad esempio, è in grado di utilizzare strumenti e manipolare oggetti, cosa molto rara tra le creature marine. Il suo nome deriva dalla sua tendenza a raccogliere i gusci di cocco e portarli in giro per creare dei rifugi.

Chi è chi?

Non è raro che un polpo venga preso come un polpo a volte chiamato calamaro… di polpi (per otto piedi). “Un polpo (o polpo) ha otto braccia e un corpo completamente liscio tranne il becco.” Se il termine “polpo” ci viene dalla parola “polypus”, che significa diversi piedi, allora in greco Victor Hugo ha preso in prestito il termine polpo dai pescatori dell’isola di Guernsey. D’altra parte anche le seppie sono molluschi, ma fanno parte della classe superiore dei bacilli, sono animali dotati di dieci “braccia”. Infine, mentre le seppie si sviluppano in mare aperto, i polpi sono subordinati ai fondali marini.

ultimo sacrificio

Nel mondo dei polpi, la riproduzione è un affare agrodolce. Questa specie in realtà si è riprodotta una sola volta durante la sua esistenza e poi sembrava lasciarsi morire. Se il maschio smette di nutrirsi dopo l’accoppiamento, il lavoro della femmina le viene comunque interrotto. Devi trovare un rifugio in cui allegare diverse migliaia di uova in grappoli e poi non lasciarle finché non si schiudono. Non solo li protegge in modo permanente da potenziali predatori, tenendoli ben areati con getti d’acqua, ma li nutre anche attingendo alle proprie riserve, senza provvedere a se stessa. Quando i polipetti sono pronti per la grande doccia, la madre è troppo debole per seguirli e deve rassegnarsi alla morte.

Il polpo batte il record

Mentre il polpo classico pesa circa 8 kg per una lunghezza di più o meno 1 metro, il polpo noto come gigante del Pacifico può pesare tra i 25 e i 40 kg per una lunghezza di quasi 5 metri. Il Guinness World Records elenca l’esemplare più grande del peso di 136 kg con un’apertura delle braccia di 9,8 metri. Un altro vantaggio, il gigante della gangbang ha un’aspettativa di vita dai tre ai cinque anni, mentre il suo cugino “comune” ha solo circa due anni per godersi l’esistenza.

Nei tuoi sogni !

Grazie alle minuscole cellule pigmentate sulla pelle del polpo, è in grado di cambiare i modelli sulla superficie del suo corpo. Inevitabilmente, questa capacità gli permette di mimetizzarsi in caso di pericolo o mentre viene inseguito. Questi cambi di colore gli permettono anche di comunicare con i suoi congeneri: quando è stressato, la sua colorazione non è la stessa di quando è aggressivo. Ancora più folle, queste mutazioni di colore si verificano anche mentre dorme. Così i ricercatori dell’Okinawa Institute of Science and Technology sono giunti alla conclusione che i polpi … sognano! “Nella fase quiescente l’animale appare bianco e immobile. Ma questo riposo è intervallato da periodi molto simili al risveglio, ogni ora e per un minuto: questo è il sonno attivo”, nota Science et Avenir. “Può rivivere, nel sonno, esperienze precedenti e quindi riprodurre gli schemi ad esse associati… un po’ come in un sogno!”

Lo sapevate ?

I polpi hanno tre cuori che pompano sangue blu-verdastro. Il rame è usato come molecola che trasporta l’ossigeno al posto del ferro, che rende il nostro sangue rosso.

I polpi possono riconoscersi dal punto “superiore” dei tentacoli dei loro compagni.

Nel 2021, The Wisdom of the Octopus ha vinto l’Oscar per il miglior documentario.

I polpi amano intrattenersi per puro divertimento. Alcuni detenuti sono stati osservati nel laboratorio mentre giocavano con le boccette. Il gioco consiste nel lanciare l’oggetto in un getto d’acqua, per farlo uscire dalla valvola di ingresso della vasca, per vederlo rimbalzare.

Questo articolo è apparso su Télépro il 10/08/2023.