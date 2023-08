YouTuble blocca i video per 30 secondi per costringerti a rimuovere il blocco degli annunci

YouTube ha scoperto un nuovo modo per far incazzare gli utenti di Adblock.

A Google non piacciono gli ad blocker ed è costantemente alla ricerca di modi per renderli obsoleti. Il più efficace è costringere l’utente a disattivare Adblock da solo. Questo è l’obiettivo della nuova funzionalità di YouTube, la piattaforma di video online di Mountain View. Se stai utilizzando un ad blocker e desideri guardare un video di YouTube, probabilmente dovrai aspettare. Nelle scorse ore diversi utenti su Reddit hanno confermato la presenza di un pop-up che blocca la riproduzione dei video e li incoraggia a fare a meno dell’ad blocker.

Il messaggio che la piattaforma sta proiettando non potrebbe essere più chiaro:

Gli ad blocker non sono consentiti su YouTube

Sembra che tu stia utilizzando un ad blocker. La riproduzione del video verrà bloccata a meno che non abiliti YouTube o disattivi il blocco degli annunci.

Gli annunci consentono a miliardi di persone di utilizzare Google gratuitamente

Puoi scegliere un servizio senza pubblicità abbonandoti a YouTube Premium e i creatori di contenuti beneficeranno del tuo abbonamento.

Video, la principale fonte di reddito

L’obiettivo di Google con questa nuova funzionalità attivata Youtube Chiaro: per garantire che l’utente del servizio non possa eludere la pubblicità, che è la principale fonte di entrate per la piattaforma. Ecco perché YouTube, già da diversi anni, sta aumentando non solo il numero di visualizzazioni, ma anche la loro durata.

Per raggiungere questo risultato, Google ha scelto due approcci distinti. Il primo sta spingendo la sua offerta Premium in modo quasi aggressivo, con quasi tutte le connessioni. Dato che questa versione 1080p è disponibile anche via browser, è aumentata la voglia di spingere verso un abbonamento. Quindi l’altro modo è “punire” gli utenti di ad blocker compromettendo la loro esperienza utente. Questo apparire Un avviso apparentemente innocuo blocca in realtà la lettura per 30 o 60 secondi, cioè abbastanza a lungo da considerare il reale interesse di Blocco per annunci pubblicitari.

Naturalmente, questa è un’altra esperienza su YouTube e molto probabilmente gli utenti del blocco degli annunci ci cascheranno. A meno che il test non sia davvero convincente e spinga Google a renderlo popolare apparire. Dopotutto, YouTube sembra davvero intenzionato a porre fine a questa pratica che sta riducendo notevolmente i suoi guadagni.

