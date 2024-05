Il sondaggio Steam di aprile ha mostrato che Nvidia domina ancora AMD

Steam rilasciato Il suo ultimo studio sulla sostanzaE vediamo ancora una volta che Nvidia domina AMD nel reparto GPU. Le prime 10 schede grafiche sono tutte di Nvidia, con DesktopRTX3060 Detiene una quota del 5,71%, ma ha visto un calo dell'1,21% rispetto alla quota del 6,92% di marzo. La seconda carta più popolare è Desktop GTX 1650Attualmente possiede il 4,32% delle azioni, in aumento dello 0,25% rispetto all'ultima rilevazione.

Quando si tratta della GPU per laptop più popolare, la RTX3060 Anche in questo caso si registra una crescita dello 0,39% rispetto al 3,06% di marzo. La seconda scheda grafica per laptop più comune è RTX4060Che ha visto anch'essa una crescita e attualmente detiene una quota del 2,86%. Per quanto riguarda AMD, sta ancora lottando per guadagnare popolarità.

In effetti, nessuna GPU AMD è entrata nella top 10 e solo una si è guadagnata un posto nella top 20. Il sondaggio di Steam indica che si tratta di una GPU Radeon Graphics non specificata, suggerendo che molto probabilmente è una iGPU. La sua quota di mercato è attualmente pari al 2,03%, con un aumento dello 0,05% rispetto all'ultimo rapporto.

Naturalmente, se si pensa alle schede grafiche che hanno registrato una crescita in aprile, l'AMD RX 6750 GRE è entrata nella top 10 delle GPU nell'ultimo sondaggio di Steam. All'ottavo posto, il laptop Nvidia RTX 4060 ha registrato la crescita più forte nel periodo (Acer Nitro 16 con RTX 4060 è attualmente in $ 999,99 su Amazon).

Per quanto riguarda gli altri aspetti evidenziati dal sondaggio Steam di aprile, vediamo che AMD sta facendo progressi lato CPU. Allo stesso modo, Windows 10 ancora… La scelta più popolare Tra i giocatori, invece, Windows 11 ha registrato una crescita nell'ultimo rapporto. Per saperne di più, guarda le immagini qui sotto.