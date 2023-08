Queste scimmie preistoriche hanno davvero attraversato l’oceano su una zattera gigante?

Circa 120 milioni di anni fa, la disgregazione di un supercontinente chiamato Gondwana ha aperto l’Oceano Atlantico, separando l’Africa dal Sud America di diverse migliaia di chilometri. Quest’ultimo è rimasto isolato per decine di milioni di anni durante i quali si sono evoluti animali endemici molto particolari. Poi, appena 3 milioni di anni fa, la formazione dell’Istmo di Panama tra Nord e Sud America pose fine all’isolamento geografico del gigantesco continente insulare, e permise l’arrivo massiccio di nuovi animali nel continente sudamericano.

Un’improvvisa apparizione misteriosa

Tuttavia, uno strano mistero lascia perplessi i paleontologi. I fossili indicano che i roditori istricognati (oggi rappresentati da un capibara, una cavia o un ratto talpa nudo) e i primati umani (che comunemente chiamiamo scimmie) esistevano in Sud America circa 40 milioni di anni fa. Ciò pone un problema: queste calotte appaiono lontane dal continente sudamericano, molto tempo dopo essere state isolate. Com’è possibile che piccoli animali selvatici abbiano raggiunto queste terre isolate milioni di anni prima di chiunque altro? Molte ipotesi sono state avanzate dalla comunità scientifica, e l’ipotesi generalmente accettata prevede una o più traversate dell’Oceano Atlantico dall’Africa, su imbarcazioni occasionali! Questa straordinaria dispersione marina su ammassi di piante è all’origine di molte colonizzazioni di terre isolate da parte di animali che normalmente non vi avrebbero accesso, in particolare Mammiferi I rettili non sono in grado di volare o nuotare per lunghe distanze.

Ad esempio, molti dei taxa trovati in Madagascar sono probabilmente sbarcati lì dopo aver attraversato il Canale del Mozambico con un catamarano. Ma la distanza che separa il Madagascar dal continente africano è molto minore di quella che separa quest’ultimo dal Sud America. La scoperta in Brasile di una nuova scimmia fossile vicina a una specie asiatica piuttosto che a una specie africana mette in discussione l’ipotesi della dispersione oceanica dall’Africa? Al contrario, uno studio pubblicato sulla rivista Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze Porta nuovi oggetti!

Una scoperta eccezionale fatta in circostanze difficili

I ritrovamenti di fossili in aree densamente boscose dove il clima è umido sono molto rari, soprattutto perché anche lì i fossili sono meno numerosi! I ricercatori dell’Istituto di Scienze Evoluzionistiche di Montpellier (Isem) che hanno appena descritto il nuovo fossile stanno cercando da quindici anni le Amazzoni peruviane e brasiliane, nonostante il terreno difficile. Le condizioni non sono molto favorevoli, i siti sono di difficile accesso e particolarmente instabili. “Non sai mai come sarà un sito di anno in annoFutura Laurent Marivaux (Isem), primo autore dello studio, spiega, I sedimenti possono scomparire molto velocemente a causa della pioggia, dobbiamo raccogliere quanti più sedimenti possibili e smistare il materiale direttamente sul terreno ».

È stato setacciando questi sedimenti che il team ha scoperto un insolito fossile, un minuscolo molare superiore di un primate. “Quando il mio collega senior brasiliano me l’ha mostrato, non potevo credere ai miei occhiCome dice Laurent Marivaux, Questa conformazione mi era familiare, ma del tutto inaspettata in Sudamerica»..

Cosa significa questa sorprendente parentela?

E per una buona ragione: il nome di un minuscolo primate, di circa 34 milioni di anni Ashaninkacebus Simpsonsche pesava circa 230 ge si nutriva di insetti, e forse di frutta, sembra essere imparentato con loro Eosimiidae, una famiglia di scimmie asiatiche… questo significa che i primati hanno attraversato l’Asia e il Sudamerica? Per lo più no. Analisi genetiche basate sulla morfologia dentaleUN. Simpson con cui ha mostrato parentela Eosimiidae Rivela anche che un altro molare, scoperto questa volta in Tunisia e datato -39,5 milioni di anni fa, avrebbe collegamenti con la famiglia asiatica. Questa classe è intenzionale Amamriapotrebbe indicare che alcuni primati migrarono dall’Asia, passando per il Nord Africa, prima di terminare il loro viaggio in Sud America dopo una rumorosa traversata!