Più grande e più redditizio, Parc Astrid sarà la sede europea della Federazione Saint-Gilloise per una serata… o anche di più

Come avvenuto per le qualificazioni alla Champions League e il primo turno di Europa League, l’Union Saint-Gilloise si prepara a spostare la sua “casa” per una notte. Ma a differenza dei precedenti quattro europei non sarà a Den Drive ma a Lotto Park questa volta l’Unione ospiterà Berlino giovedì (21:00).

Al Ittihad giocherà gli ottavi di finale ad Anderlecht

Diversi motivi hanno spinto Saint-Gilles a non scegliere Louvain in questo round di 16. La decisione doveva essere presa prima del sorteggio e l’inclusione dell’Anderlecht ha permesso alla Federazione Russa di accogliere più persone mentre Barcellona o Manchester United erano potenziali avversari. Dover limitare il numero di posti consentiti a 9.000 in tutto avrebbe fatto male in caso di cartellone di grandi dimensioni, mentre all’Anderlecht sono in vendita poco più di 15.000 biglietti.

Circa 125-150.000 € di affitto

Dopo la turbolenta partenza di Felice Matzo per l’Anderlecht la scorsa estate, è stato raggiunto un accordo se la federazione volesse disputare il turno preliminare al Parc Astrid, cosa che alla fine non è andata a buon fine. È servito come base per la trattativa e, secondo le nostre informazioni, la federazione ha affittato lo stadio per due giorni per circa 125.000-150.000 euro, una cifra che la RSCA potrebbe utilizzare per rinnovare Neerpede la prossima estate. Il trasferimento rappresenta una grande logistica per il club di Saint-Gilles, ma potranno mantenere tutti gli introiti generati, il che rende l’accordo finanziario più interessante di quello fatto con l’OHL.

La polizia del Midi è abituata alle serate europee

Inoltre, Anderlecht rientra nello stesso distretto di polizia di Saint-Gilles: South District. La polizia di Bruxelles è più abituata a questo genere di riunioni. “L’amministratore delegato del club, Philip Bormanns, voleva approfittare di un’organizzazione più abituata ad arbitrare le partite europee rispetto a quella di Leuven.Spiega il commissario distrettuale Philippe Pocar. “Devi gestire 2000 tifosi stranieri avversari e devi configurarli per separarli dai tifosi sindacali. Inizialmente era prevista un’unità da 1.000 posti, ma di fronte al timore di vedere i tifosi tedeschi arrivare senza biglietti, si è deciso di raddoppiare lo spazio per i visitatori.

Oltre ai tedeschi, la polizia dovrà gestire i tifosi dell’Anderlecht che vogliono dare battaglia agli unionisti, mentre in tanti si presenteranno per assistere alla partita della RSCA al Villarreal, in Conference League? Gira voce, a Bruxelles, che gli ultras viola vogliano appianare vecchie divergenze prima della partita. Ma queste voci sono state smentite sia dalla polizia che dal direttore della sicurezza del club di Saint-Gilles.

“Mi chiedo se alcuni tifosi che non sono d’accordo con la decisione della federazione di organizzare la partita ad Anderlecht abbiano provocato un po’ di panico dicendo che c’è il rischio di essere attaccati dai tifosi dell’Anderlecht e che potrebbe essere pericoloso. Ma non abbiamo indicazioni Potrebbe essere che i tifosi del sindacato che vengono con le loro famiglie vengano sani e salvi allo stadio.Non saranno accolti male dai tifosi dell’Anderlecht, credo. “I nostri tifosi non hanno nulla di cui preoccuparsi”., sostiene Kristelle Bokar, direttrice della sicurezza della federazione, che in passato è stata per l’Anderlecht. “Abbiamo lavorato in buona collaborazione con la RSCA e la polizia, che sono abituate a gestire questo tipo di incontro. Ci aspettiamo circa 13.000 persone e penso che ci sarà abbastanza accoglienza da parte dei tifosi dell’Anderlecht”.Rassicura la figlia del commissario. “Abbiamo anche offerto ai nostri tifosi che desiderano lasciare il Duden Park bus navetta per lo stadio e lo stesso per il ritorno”. “Per risparmiare la sensibilità dei tifosi dell’Anderlecht, i blocchi dell’Anderlecht Ultras sono stati chiusi.insiste Philippe Pocar. I blocchi al piano terra della Tribuna 4, dove si trovano l’Army Move e quelli dei Capi Sud, sono stati ritirati dalla vendita.

Sempre all’Anderlecht se l’associazione è idonea

Questo passaggio si ripeterà nel turno successivo, in caso di qualificazione sindacale, in quanto il club è dovuto tornare in UEFA in nome di un solo attaccamento per tutta la sua seconda fase di Coppa dei Campioni, senza poterlo cambiare . E se Anderlecht e Al-Ittihad riuscissero in questo girone? Andrà benissimo nei quarti, con Astrid Park che ospiterà RSCA all’andata giovedì 13 aprile e poi RUSG nel viaggio di ritorno giovedì 20 aprile.

Nella prossima stagione?

Inoltre, la federazione dovrà rimettere il nome dello stadio europeo nel suo fascicolo di licenza per il 2023-24 e sta discutendo il club con Zulte per un Gaverbeek… il che non significa che ci giocherà automaticamente, d altrove, perché può ancora cambiare sede entro la prossima estate, sempre che sia europea.