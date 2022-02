“Meritavamo di vincere”, “Molto insoddisfatti della nostra prestazione”: reazioni contrastanti tra i Mauves dopo aver partecipato a Eupen

“Dobbiamo concentrarci sulla nostra voglia di segnare”, disse l’allenatore. “Se la squadra segna, va bene. Siamo una squadra che vive grazie ai suoi gol. Arriviamo nell’area giusta, non è facile entrare ma l’ultima azione non è abbastanza realistica. Avremmo potuto fare di meglio essere più aggressivi ed efficienti in area di rigore”. Le squadre di solito non riescono a resistere troppo a lungo ai giocatori che abbiamo quando sono così vicini all’area avversaria”.

Kompany, nonostante il pareggio miracoloso, non si è accontentato del risultato. “Ci meritavamo totalmente di vincere. Cerco di guardare oltre i tiri in porta. Questa squadra ha già dimostrato di poter essere efficace in aree chiave. Ecco perché abbiamo segnato prima dell’intervallo. Nel complesso, l’errore l’abbiamo trovato. E ce l’abbiamo fatta ritorno sul 2-2″. Adesso dobbiamo assolutamente vincere la gara di ritorno”.

Van Cromburg: Soddisfatto del risultato, non molto soddisfatto della nostra prestazione

Hendrik van Kromberg non ha battuto il cespuglio. “Sono contento del risultato ma non molto contento della prestazione”.

Quindi la sua analisi è stata dura. “Anche se avevamo il controllo della partita, non abbiamo dominato il gioco e creato a malapena occasioni. Dobbiamo trovare la nostra creatività e audacia. So che stavamo giocando contro una difesa molto organizzata e loro hanno giocato molto basso. È non è facile entrare e vincere a Eupen, ma dovremmo essere in grado di fare un lavoro migliore di quello che abbiamo mostrato”.

Per Van Kromberg, la serata è stata frustrante. I colpi di Eupen colpiscono il bersaglio di casa. “E ancora, il tiro di Peters è andato storto. Non è la prima volta. È incredibile, in questa stagione, quanto siamo stati sfortunati in fasi come questa”.

E un pareggio nel finale ha salvato la gara di ritorno per l’Anderlecht. Sfumatura Van Cromburg: “Alla fine non credo che faccia molta differenza, i gol in trasferta non contano come doppio. Dobbiamo comunque vincere la gara di ritorno”.