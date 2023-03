Javi potrebbe lasciare il Barcellona gratis? Il Nugget giocherà con un contratto giovanile fino al termine della stagione

L’FC Barcelona è stato coinvolto in un nuovo pasticcio. Dopo la questione dei pagamenti a un ex arbitro che ha fatto scorrere molto inchiostro, il Barcellona potrebbe subire un nuovo colpo. Secondo il media Relevo, i catalani potrebbero perdere la pepita di Gavi a fine stagione. la ragione ? Il contratto del giovane catalano, approvato dalla Lega spagnola a gennaio, non è più valido.

Minacce di esclusione dal Barcellona: il Real Madrid si riunisce d’urgenza, Laporta risponde

Il Barcellona ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Commercio per costringere la Lega spagnola a iscrivere il proprio giocatore in prima squadra. Ma questa sentenza è stata sospesa per vizio procedurale perché il club catalano ha presentato la sua richiesta un giorno dopo il termine di legge.

Questo ritardo di poche ore potrebbe avere gravi conseguenze per Gavi e FC Barcelona. Anzi, se non cambia nulla, il giocatore può ritrovarsi legalmente libero a fine stagione. Se ha una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro, il centrocampista potrebbe lasciare la Catalogna gratuitamente. Il che sarebbe un enorme colpo finanziario per il club.

Si è schierato nei minori fino alla fine della stagione

La vicenda è più complicata per i blaugrana, che sono ancora nel mirino della Liga per quanto riguarda le rigide regole del fair play finanziario della Spagna. Il rischio, quindi, è che il Gavi non possa essere tesserato per la stagione successiva, a meno che tu non vinca la causa.

L’FC Barcelona può ancora impugnare la decisione. Nel frattempo, il 18enne può continuare ad abbinarlo fino al termine della stagione con la licenza giovanile.