Pierre Winch, governatore della Banca nazionale del Bahrain: “I belgi sono ricchi”

ottantanove euro. Questa è la differenza di prezzo media del carrello per marzo 2023 rispetto a marzo 2022. Un aumento del 20,6%. Basti pensare che l’indicizzazione automatica dei salari avvenuta a fine gennaio non compensa più il calo del potere d’acquisto… I supermercati sono i negozi in cui i prezzi salgono di più. L’inflazione media è fortunatamente più bassa. Per tutto il 2023 dovrebbe attestarsi intorno al 4,2%. In questo contesto, la Banca nazionale del Belgio è desiderosa di appianare le cose per alleviare le famiglie e le imprese. Pierre Winch è il suo sovrano.

La crisi del potere d’acquisto è finalmente alle nostre spalle?

Pierre Desiderio – NO. Ci sono effetti di “secondo round”. L’inflazione può essere suddivisa in due fasi. Inizialmente è stato associato all’esplosione dei prezzi dell’elettricità e del gas. Questa fase sta lentamente arrivando dopo di noi. Sperare il meglio. Poi sono passato ad alcune materie prime, principalmente alimentari. L’inflazione è ormai così diffusa nei servizi perché i lavoratori – è logico – chiedono un indennizzo. In Belgio, viene fornito con l’indicizzazione automatica dei salari. Pertanto, l’inflazione rimane al di sopra del nostro obiettivo del 2%, anche se continua a diminuire. Prevediamo ancora un aumento del costo della vita per il 2023 e, più ragionevolmente, per il 2024. Tuttavia, i nostri modelli sono calibrati su un periodo di inflazione molto bassa. Tuttavia, ciò che stiamo vivendo ora non è stato sperimentato dagli shock petroliferi degli anni ’70 e, di conseguenza, la nostra esperienza rimane limitata.

Cosa può fare la Banca Nazionale del Bahrain per aiutare le famiglie?

Le banche centrali non possono fare miracoli. Non possiamo dire “da domani i prezzi dell’energia scenderanno” perché importiamo energia dall’estero e non abbiamo alcun controllo su di essa. D’altra parte, quando l’inflazione si diffonde al resto dell’economia, possiamo cercare di tenerla sotto controllo. Come? rallentando la domanda. Per questo la Banca Centrale Europea e la BNB contano su un aumento dei tassi di interesse.

I cittadini a volte si sentono persi sotto tutti gli aspetti: i prezzi esplodono e i tassi salgono, soprattutto quelli dei mutui.

In Belgio siamo abituati a periodi in cui non dovevamo stare molto attenti all’inflazione. Oggi siamo costretti a intervenire con sufficiente forza per tenerlo sotto controllo. Ciò significa un forte aumento dei tassi di interesse, come non si vedeva dall’inizio degli anni Ottanta, e vogliamo ridurre l’inflazione al 2% senza rompere la macchina. Il pericolo è che se non facciamo abbastanza, l’inflazione continuerà ad autoalimentarsi. Se si verifica un altro shock, potremmo sperimentare uno slittamento. Questo è evidente oggi in alcuni paesi emergenti dove il costo della vita è raddoppiato. L’inflazione è un manometro. Deve essere raffreddato. Questo è quello che facciamo. Sì, ha effetti. Sì, i mutui stanno diventando più costosi. Sì, è più difficile ottenere credito… Siamo in un periodo di transizione: i tassi di interesse sono più alti ei prezzi degli immobili non sono ancora scesi. Normalmente, il mercato si adegua…

C’è differenza tra l’effettivo calo del potere d’acquisto e la percezione dei belgi?

L’inflazione del 10% contiene diversi fatti. I lavoratori indicizzati una volta all’anno lo sperimentano più spesso di quelli indicizzati mensilmente. Alcune masse, in particolare quelle meno fortunate, sono più vulnerabili all’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari. Per questo il governo sta prendendo provvedimenti, come l’estensione della tariffa sociale energetica. Questa misura ha permesso di attenuare lo shock sociale. Poi c’è il dibattito sull’indicizzazione e se sia o meno appropriata. Mira a mantenere il potere d’acquisto. È positivo. D’altra parte, sposta la maggior parte dei costi sulle aziende. Questo può portare a problemi di competitività. Siamo stati fortunati, perché i prezzi del gas sono finalmente crollati dopo uno scoppio nel 2022. Potremmo potenzialmente perdere la nostra competitività per due anni. Ma abbiamo visto i limiti del sistema. Oggi dobbiamo guidare il dibattito: l’indice automatico dei salari è ottimale nella sua forma attuale? Questa domanda è molto delicata. Tuttavia, trarremo vantaggio dalla discussione di alcuni emendamenti al fine di proteggere meglio i lavoratori e le aziende in attesa. Soprattutto perché le conseguenze a lungo termine sono potenziali fallimenti e quindi perdite di posti di lavoro.

I belgi hanno ancora i soldi?

Possiamo considerare i belgi “ricchi” grazie alla ricchezza accumulata dagli individui, che è una delle più alte d’Europa. Che equivale nel 2021 a più di 1.100 miliardi di euro. Il patrimonio immobiliare è di oltre 1700 miliardi. Ciò equivale a circa il 250% del PIL. Tuttavia, il 50% dei belgi ha pochissima ricchezza. Tra questi, alcuni hanno un reddito molto basso. La pandemia ha imposto il risparmio. Certo, la ricchezza è leggermente diminuita negli ultimi anni, ma ciò è legato al calo dei valori azionari. Parte del denaro rimane nei conti di risparmio. Questi risparmi non dormono, come a volte sentiamo, si diffondono. Ci sono da un lato i depositi, dall’altro i prestiti alle famiglie e alle imprese. Così il denaro nei conti di risparmio è di beneficio per la nostra economia. E poi le persone possono riceverlo quando vogliono e quando ne hanno bisogno.

La sconfitta di Credit Suisse e Silicon Valley preoccupa tutti. Quanto sono sane le banche belghe?

Dal 2008, abbiamo migliorato il regolamento. Abbiamo più informazioni sulle banche di quante ce ne fossero allora. Le banche hanno requisiti patrimoniali più elevati e uno stock di liquidità. Quindi è difficile immaginare una crisi, ma non posso nemmeno escluderla. Dopo gli eventi di Credit Suisse e SVB, abbiamo capovolto i numeri. Non abbiamo trovato nulla. Non ci sono difetti. In NBB, abbiamo una cultura molto avversa al rischio. Siamo sempre stati severi nell’interpretazione delle regole. Ho un solo interesse: i social network. A causa dell’effetto di fuga, vediamo che migliaia o milioni di clienti possono convincersi a vicenda a prelevare miliardi di dollari in depositi contemporaneamente. Se compare una voce infondata, persuasa sui social, la banca potrebbe trovarsi in grossa difficoltà. Questo fenomeno è completamente nuovo. Questa è la nostra attuale domanda: quanto sono sostenibili le regole sui depositi delle banche belghe?

Il fallimento di NewB dimostra che una banca “diversa” non ha posto in Belgio?

Per me la domanda è più globale: oggi c’è spazio per una nuova banca? Indipendentemente dalla sua ubicazione… il mercato belga è relativamente saturo. BNB, come con tutti gli altri istituti bancari, ha chiesto a NewB di raccogliere capitali e azioni sufficienti. Ciò era necessario per non compromettere i depositi dei clienti. NewB non riesce a stabilire un’attività redditizia. Possiamo anche interrogarci sulla natura dell’entusiasmo intorno a NewB. Forse era soprattutto media? Ad ogni modo, ciò non si è trasformato in un enorme appetito da parte dei clienti per depositare i loro soldi lì.

Dovremmo preoccuparci della digitalizzazione delle banche?

Viviamo in un sistema normativo sempre più europeo. In questo contesto, è naturale vedere l’emergere di banche digitali oltre i confini. Per alcune generazioni l’idea di andare allo sportello, fare la fila, è inimmaginabile. I giovani si rivolgono più facilmente ai canali digitali. Tuttavia, il giorno in cui vogliono ottenere un mutuo, preferirebbero avere davanti a loro un banchiere. Banks cerca di adattarsi mantenendo una presenza fisica, se possibile, nei momenti importanti della vita.