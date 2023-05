Il tuo volo è stato cancellato per motivi di lavoro.

Lettore confuso contattaci tramite il pulsante di avviso. Nel suo messaggio, Marvin ha allegato l’e-mail che ha appena ricevuto da Ryanair. “Siamo spiacenti di informarvi che il vostro volo da Milano (Bergamo) a Bruxelles-Charleroi è stato cancellato per motivi di lavoro. Se viaggiate con altre persone, vi preghiamo di informarli di questa cancellazione. Siamo sinceramente dispiaciuti per l’inconveniente causato.



Infatti, il suo viaggio di ritorno durante il mese di luglio è stato annullato. Niente più tracciamento sul sito web di Ryanair. C’è solo una fascia oraria per il giorno in questione, rispetto alle due nell’orario di prenotazione di Marvin. Brutta sorpresa per lui e per le altre 3 persone in viaggio. Dovevamo tornare a Charleroi la sera, verso le 23:00. Lì l’unica soluzione è sprecare la nostra giornata tornando presto (14:30) o rimanere bloccati a Milano”, spiega.