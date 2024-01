Queste batterie quantistiche possono essere ricaricate più velocemente modificando i codici della fisica classica

Per comprendere appieno questo progresso è necessario avere familiarità con un concetto fondamentale della fisica quantistica: la sovrapposizione. Yuanbo Chen, fisico dell’Università di Tokyo, spiega questo: Normalmente, se l’evento A causa l’evento B, crediamo che B non possa causare contemporaneamente l’evento A “.Una frase che illustra perfettamente la logica lineare del mondo che conosciamo, dove cause ed effetti seguono un ordine cronologico e unidirezionale. Tuttavia, a livello subatomico, tutto è diverso.”

Tuttavia, i recenti sviluppi della fisica teorica suggeriscono che, in alcuni casi, scenari in cui “A causa B” e “B causa A” possono essere reali allo stesso tempo. » spiega Chen.

Le particelle possono quindi esistere contemporaneamente e in più stati: questo è il principio della sovrapposizione quantistica. Esperimento mentale per La chiacchierata di De Schrödinger È una metafora perfetta di questo principio. Grazie a questo principio è diventato possibile condurre esperimenti che sfidano l'intuizione. Nel 2009, un interruttore quantistico (un dispositivo che consente la manipolazione dell’ordine delle interazioni su una particella quantistica) ha rivelato un fenomeno con un ordine causale indeterminato. Infatti ha consentito che venissero eseguite due operazioni UN et al B Si verificano in una sovrapposizione di diversi comandi: UN Poi B, B Poi UN Poi tutto in una volta.