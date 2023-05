Fondi comuni Sezione 23 Assicurazione sugli investimenti: quale formula scegliere? | la tua guida

directory epargne.beVuoi investire e la tua banca ti offre un fondo di investimento, mentre il tuo broker assicurativo offre un’assicurazione sugli investimenti per la Sezione 23. Qual è la differenza? E qual è l’opzione migliore? directory epargne.be Controlla questo per te.



20-05-23



Cos’è un fondo di investimento?

Un fondo di investimento raccoglie denaro da molti risparmiatori per acquistare azioni, obbligazioni, immobili, oro… o una combinazione di quanto sopra. Poiché vi contribuiscono molti risparmiatori, gli importi sono maggiori. Pertanto, il fondo può acquistare immediatamente un’intera serie di azioni, obbligazioni o immobili. Di conseguenza, il non dépend pas de la performance di una sola azione, di una sola obbligazione o di un solo bien immobilier, ti permetterebbe di ripartire immediatamente i tuoi rischi su tutto un insieme di azioni, obbligazioni o Buon immobile.

L'evoluzione del valore di un fondo di investimento dipende dagli investimenti che effettua. Se investe in azioni, dipenderai dallo sviluppo del mercato azionario. Se investi in obbligazioni, anche l'andamento dei prezzi svolgerà un ruolo importante. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire.

Cos’è l’assicurazione sugli investimenti nella sezione 23?

Lo stesso vale per l'assicurazione degli investimenti nella sezione 23. Qui stipuli un contratto con una compagnia di assicurazioni, in base alla quale quest'ultima ti paga un determinato importo in un determinato momento. Questo importo dipenderà dagli investimenti che ha fatto con i tuoi soldi. Lo investirà infatti anche in un fondo comune. Quindi anche l'assicurazione degli investimenti sulla Sezione 23 può generare un rendimento positivo o negativo. Esistono 23 polizze assicurative di investimento a tempo determinato ea tempo indeterminato.

L'assicurazione sugli investimenti è in realtà un fondo di investimento sotto forma di assicurazione sulla vita. Consente inoltre di designare un beneficiario che può ricevere il valore di tale investimento. Pertanto, questa formula viene regolarmente utilizzata per risolvere questioni di eredità.

Cosa garantisce i tuoi soldi?

Né i fondi comuni di investimento né le assicurazioni sugli investimenti sono soggetti alla sezione 23 della garanzia di 100.000 euro per persona con il fondo di protezione. Tuttavia, non è un disastro.

Il portafoglio dei fondi di investimento è completamente separato dal portafoglio delle banche. È determinato dagli investimenti che ha fatto. Questa è la proprietà comune degli investitori.

Nel caso dell'assicurazione degli investimenti, hai un diritto nei confronti della tua compagnia assicurativa, ma anche qui gli investimenti sono inclusi in una struttura separata. In caso di fallimento del vostro assicuratore, il contraente o il beneficiario avrà un diritto di prelazione su questo portafoglio separato e avrà quindi priorità sugli altri creditori.

Quali sono i costi ad esso associati?

biglietti d’ingresso

Per i fondi delle banche d’investimento, generalmente devi pagare una quota di iscrizione una tantum.

In termini di garanzia di un investimento nel ramo 23, devi pagare una tassa assicurativa del 2,00% più una quota di iscrizione una tantum, che è generalmente molto più alta di quella associata ai fondi bancari.

Le spese amministrative

Le commissioni di gestione annuali sono associate anche ai fondi comuni di investimento. L’importo esatto varia da fondo a fondo.

Per l’assicurazione sugli investimenti ai sensi della Sezione 23, è necessario pagare una commissione amministrativa alla propria compagnia assicurativa, oltre alla commissione di gestione annuale associata ai fondi sottostanti in cui si investe il proprio denaro. Pompa: Qui troverai una gamma di polizze assicurative per gli investimenti per Branch 23, inclusa una selezione con commissioni di ingresso ridotte.

E la ritenuta d’acconto?

In generale, l’assicurazione sul rendimento dell’investimento per la Sezione 23 è esente da ritenuta d’acconto. Dovresti pagarlo solo se investi in un fondo a rendimento garantito.

In questo caso, l'assicurazione sugli investimenti ha un vantaggio rispetto ai fondi di investimento tradizionali. Infatti, in caso di uscita, dovrai pagare l'imposta di borsa dell'1,32% se investi in un fondo che nel frattempo non ti paga dividendi. Tuttavia, se scegli un fondo che ti paga dividendi, dovrai pagare la ritenuta d'acconto sulla cedola. E non devi nemmeno pagare la "tassa Reynders". Questa è l'imposta del 30% che devi pagare sulle plusvalenze del fondo in caso di vendita se il tuo fondo investe in obbligazioni almeno il 10%.

Su quale piano di investimento puoi fare affidamento?

La maggior parte dei fondi comuni e delle assicurazioni sugli investimenti della Sezione 23 consente di scegliere tra un singolo investimento, un investimento in più fasi (un determinato importo mensile, ad esempio) o una combinazione di 2. Pertanto, sono adatti anche come piani di risparmio.





