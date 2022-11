Per il Black Friday, Meta Quest 2 è finalmente tornato a un prezzo accessibile

Lo standard per un visore per realtà virtuale, noto anche come Meta Quest 2, è il suo prezzo basso in un pacchetto di due giochi presso Fnac. Questa offerta, disponibile durante il Black Friday, offre uno sconto di almeno 50 euro nelle versioni da 128 e 256 GB.

Oggi quasi dominante nel mondo dei visori per realtà virtuale, Meta Quest 2 (precedentemente Oculus Quest 2) rimane piuttosto costoso, soprattutto Dopo il recente aumento dei prezzi. Allora perché non approfittare del Black Friday per trovare finalmente un prezzo più conveniente? Fnac offre caschi a Versioni 128 et al 256 Vai A prezzi prima dell’inflazione, il tutto accompagnato da due giochi in bundle.

Punti salienti di Meta Quest 2

Visore VR autonomo

Più leggero e più comodo da indossare con il sistema di fissaggio

Migliore resa delle immagini (1832 x 1920 pixel per occhio)

Meta Quest 2 (128 GB) normalmente viene venduto a € 449,99 dopo l’aumento del prezzo Resident Evil 4 VR et al Sciabola ha vinto situato in 399,99 euro alla Fnac. aiuto Stesso prezzo su Amazon.

Se hai bisogno di più spazio di archiviazione, è in vendita anche la versione da 256 GB) Al prezzo di 489 euro invece di 549 euro.

Se successivamente lo sconto menzionato in questo articolo non è più disponibile, dai un’occhiata qui sotto per trovare altre offerte su Oculus Quest 2. I prezzi si aggiornano automaticamente.



dove comprare

Oculus Quest 2 al miglior prezzo?

Nuovo nome, nuova filosofia

Meta Quest 2 non è solo un cambio di nome, ma anche di colore, passando dal nero della prima versione, al bianco alla maniera di PS5. Anche il sistema di aggancio è stato rivisto, il che è sempre un po’ complicato sui caschi VR. Escono i graffi sui lati, ora è una fascia elastica regolabile. Questo sistema cerca di distribuire meglio il peso del casco, e quest’ultimo a volte tende a tirare il viso. Fortunatamente, questa versione è anche più leggera sulla bilancia, perdendo 68 g per un totale di 503 g. L’auricolare è generalmente più compatto, il che lo rende più comodo da riporre. Anche i controller touch sono stati completamente ridisegnati: sono quindi più comodi e facili da impugnare. Questa è la versione 2 con uno strato di silicone fornito che può essere applicato alla schiuma facciale del casco.

Più potenza e autonomia

Gli schermi di Meta Quest 2 purtroppo non sono OLED: qui non ci sono contrasti infiniti, in quanto sono invece schermi LCD tradizionali. Determinare 1832 x 1920 pixel per occhio è un piacere. Perdiamo l’effetto mesh che era visibile sulla prima versione del casco, che è un enorme passo avanti. Soprattutto il refresh rate sale a 90 Hz, cosa che sembra necessaria, in assenza dei 120 Hz.

Il Meta Quest 2 include un chip Qualcomm, lo Snapdragon XR2, che è un chip più potente del Quest 1 e progettato principalmente per la realtà virtuale. 6 GB di RAM vengono a supportare questo. Pertanto, la navigazione complessiva è più fluida e l’auricolare è in grado di gestire giochi impegnativi come l’ultimo Medal of Honor Above and Beyond. Una grande novità è la possibilità di utilizzare le cuffie da sole, in modalità wireless, non collegate a un computer e alla sua scheda video. Ovviamente, per godere di più potenza, il giocatore può collegarlo tramite un cavo USB-C. Si prega di notare che quest’ultimo non consentirà la ricarica simultanea delle cuffie.

Vuoi saperne di più su questi occhiali per realtà virtuale? Trovate La nostra recensione completa di Oculus (Meta) Quest 2.

8 / 10

