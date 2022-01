Molte nuove funzionalità nel 2022, ma una modalità verrà eliminata

Per quest’anno 2022, Nader, dietro lo studio mare di ladri Ho deciso di cambiarne la formula. In un video esclusivo, spiegano il direttore creativo dell’azienda, Mike Chapman, e altri membri dello studio Come si svilupperà Sea of ​​Thieves in futuro.

Conosceva l’indirizzo Buon anno 2021. il gioco Venduto come torte calde e anche superato 25 milioni di giocatori unici. Solo su Steam sono state vendute 5 milioni di copie. Per il 2022, gli sviluppatori Intenzione di mantenere gli aggiornamenti stagionali, che è parte integrante di Sea of ​​​​Thieves. Il loro obiettivo principale per questo nuovo anno è quello di fare il mondo Più dinamico di quanto non sia già. Per loro, le storie sono ciò che rende Sea of ​​​​Thieves e intendono far vivere ai giocatori di nuove.

Condivisione dell’account rara Avventure e puzzle in-game. Questi sono eventi narrativi che completeranno i capitoli con contenuti scritti. Ovviamente, Gli aggiornamenti stagionali non aggiungeranno solo nuove avventure ed enigmi Ma troveremo anche tutti i contenuti che i giocatori sono abituati ad avere. Saranno avventure Eventi a tempo limitato, che durerà tra le due e le tre settimane. Abbiamo anche diritto a uno nuovo ogni mese. Fine alla fine, partorirà per storie concrete, e quindi sarà come questi ultimi capitoli. Ogni arco narrativo sarà anche giusto Per un’avventura finale alla fine. Arriverà il 17 febbraio Prima avventura “Isole coperte”. Per quanto riguarda i puzzle, saranno disponibili contemporaneamente alle avventure Ma durerà più a lungo. Sarà composto da enigmi da risolvere Entrata e uscita dal gioco da parte dei membri della comunità Porterà avanti la storia. Rare ci affida anche i dettagli del primo puzzle, Dove sarebbe necessario chiarire un omicidio.

La modalità suoneria è chiusa

La sesta stagione di Sea of ​​​​Thieves inizierà a marzo. Come promesso dall’editore, continueranno a mostrare nuovi contenuti e funzionalità, Come ricompense stagionali e oggetti originali all’interno dell’Emporio dei pirati, ma anche corsia del bottino, opzionale, che ti permetterà di migliorare le ricompense che otterrai sulla strada per raggiungere il livello 100. Nella sesta stagione apparirà anche una nuovissima funzionalità, fortezze marine, che fornirà ai giocatori una ricca esperienza di combattimento ed esplorazione. Ce ne saranno sei sulla mappa e Si ricollegherà alla storia del gioco.

Nella seconda parte della stagione, Ci saranno nuovi contenuti per Legends da aggiungere, come un nuovo volo originale a loro riservato. Dovrai completare Tante sfide, ogni volta diverse.

Tuttavia, il team di sviluppo ha dovuto affrontare alcune scelte difficili di recente. Per poter garantire un buon sviluppo della modalità avventura, Dovranno chiudere la modalità pista nei prossimi mesi. In accordo con loro, È molto difficile garantire la migliore esperienza possibile in queste due modalità contemporaneamente. Inoltre, questa situazione non ha avuto molto successo, Dal momento che solo il 2% del tempo totale di gioco È andato dentro.