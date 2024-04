Fai attenzione a questa modifica a Google Foto: l'azione non sarà reversibile

La funzionalità che era già presente nella versione web di Google Foto arriverà sui nostri smartphone. Storage Saver comprimerà tutte le tue foto. Assolutamente tutto!

Una funzionalità piuttosto pratica arriverà finalmente su Google Foto per Android, come rivelato 9to5Google. Se vuoi risparmiare spazio sul tuo spazio Google Foto e hai così tante foto da interrompere i 15 GB che Mountain View ti offre gratuitamente, attivando “Storage Saver” potrai fare un po' di pulizia sul tuo telefono. Basta che non sembri troppo duro!

Infatti, attivandola, tutte le tue foto su Google Foto verranno compresse e la versione originale non compressa andrà persa definitivamente. Non puoi decidere quali foto vuoi o non vuoi comprimere, quindi la soluzione, se vuoi assolutamente mantenere alcune foto alla loro qualità ideale, sarebbe quella di creare una copia dell'immagine al di fuori di Google Foto.

Tuttavia, notiamo che per molti la differenza non sarà abbastanza evidente da essere fastidiosa. Quindi saranno soprattutto gli amanti della bellezza a nutrire rancore nei confronti di questa opzione!

Non è prevista una data di rilascio per questa funzionalità, ma sembra che possa già essere abilitata se se ne viene a conoscenza, secondo 9to5Google, che presume che sarà ufficialmente disponibile in brevissimo tempo. Nel frattempo, puoi comunque utilizzare la stessa funzionalità sul client web di Google Foto, dove esiste già.

