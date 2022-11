Il segreto della qualità dei nuovi televisori Sony risiede nel processore

Tendiamo a dimenticarlo, ma Sony rimane un attore significativo nel mercato dei televisori, con dispositivi che combinano la qualità dell’immagine con funzionalità innovative. Illustrazione del suo ultimo prodotto, i televisori Bravia dotati di Cognitive Processor XR.

insieme a Televisori Bravia XR vintage del 2022, Sony offre una gamma completa e moderna di televisori, in particolare grazie a un processore interno completamente nuovo in grado di fare miracoli. Il produttore giapponese ha anche la particolarità di utilizzare diverse tecnologie di schermo per la sua gamma di TV, con OLED e LED Full Array in prima linea.

I televisori Sony Bravia XR in poche parole:

Durante il Black Friday, alcuni televisori Sony Bravia XR sono esauriti presso molti rivenditori. È il caso ad esempio della gamma OLED (o A83K):

Infine, la gamma Bravia XR X94K più conveniente di Sony è ancora disponibile ai migliori prezzi presso i principali rivenditori online:

Quali sono i punti di forza della gamma Sony XR 2022?

Con la gamma Bravia XR, Sony introduce TV ad alte prestazioni basate su un processore interno: il Processore Cognitivo XR. Quest’ultimo sfrutta appieno l’intelligenza artificiale per fornire un’immagine impeccabile in tutte le condizioni.

Come ? Semplicemente perché è in grado di analizzare i contenuti trasmessi per meglio adattarli alla percezione umana. Infatti, è in grado di dire dove sarà lo sguardo per ottimizzare l’immagine nel punto focale in modo da dare profondità all’immagine. Un trattamento simile è riservato al suono per un’immersione profonda.

Altre tecnologie, come XR Triluminos Pro, consentono di aumentare ulteriormente la qualità dell’immagine, lavorando in modo specifico su gradazioni, saturazione o spazio colore. Abbastanza per ottenere un’immagine molto realistica, accurata e accurata.

Oltre a questo aspetto puramente tecnico, i TV Bravia XR 2022 fanno miracoli anche in tutto ciò che riguarda l’intrattenimento grazie all’esperienza di Sony in questo campo. Indipendentemente dal modello scelto, puoi beneficiare di:

essere capace di Bravia Nucleo per un periodo da 12 a 24 mesi. Questo servizio di streaming Prodotto in Sony Offre gratuitamente film di qualità cinematografica, ad esempio in formato IMAX Enhanced;

Esperienza di gioco di alta qualità grazie alle numerose porte HDMI 2.1. Cosa ti piacciono i tuoi giochi in risoluzione 4k, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) o modalità automatica a bassa latenza (ALLM). La modalità Auto HDR attende i possessori di PS5, per la migliore qualità delle immagini di gioco;

Un’esperienza di connessione completa grazie a Google TV. Accedi facilmente ai tuoi servizi di streaming preferiti (Netflix, Disney+, Apple TV, ecc.), nonché al tuo assistente connesso preferito (Google Assistant o Alexa).

Sony Bravia XR X94K: un modello economico che non lesina sulla qualità

Con la gamma di televisori X94K, Sony presenta i televisori Bravia XR più convenienti. la sua privacy? Pannello LCD a matrice completa. A differenza di un tradizionale display a LED, la cui retroilluminazione è fornita da LED disposti lungo il suo perimetro, un display Full Array ha LED su tutta la sua superficie. Abbastanza per ottenere più luminosità, un migliore contrasto e una migliore gestione delle aree scure e delle aree luminose.

Come altri televisori della gamma, ha un design molto accattivante con bordi quasi invisibili, che migliora l’immersione. Infine, in termini di connettività, questo display può contare su due porte HDMI classiche, due porte HDMI 2.1, due porte USB, porte Ethernet e un’uscita audio ottica oltre alla compatibilità Bluetooth e Wifi.

Questo televisore è disponibile in diverse diagonali dello schermo: 65, 75 o 85 pollici. Anche il prezzo di entrata di questi televisori 4K è conveniente: Conta 1299 euro per la versione da 65 pollici et al Fino a 2499 euro per la versione da 85 pollici.

Sony Bravia XR A83K: immagini con neri profondi e brillanti

Da parte sua, Bravia XR A83K offre un’esperienza visiva più profonda grazie al suo pannello OLED. Qui non c’è retroilluminazione. Ogni pixel sullo schermo emette la propria luce quando necessario. Il risultato è una migliore gestione della luminosità e neri profondi che non soffrono di perdite di luce.

Per il resto, questo modello riprende in grande offerta le qualità della sua controparte Full Array Led presentata sopra, sia in termini di connettività che di design. Condivide anche molti altri vantaggi, come la compatibilità con il formato Dolby Atmos o DTS Digital Surround, nonché la gestione del formato Dolby Vision o IMAX.

Il BRAVIA XR A83K è disponibile con due diagonali dello schermo: 65 o 77 pollici. Per il Black Friday, ne approfittano da 100 euro (nella versione da 65 pollici) o 200€ di sconto (sulla versione da 75 pollici).