Sistema Windows per Linux versione 1.0

A maggio 2019, Microsoft ha introdotto Un sottosistema Linux all’interno di Windows, che consente agli sviluppatori di eseguire un ambiente Linux direttamente da Windows 10 e Windows 11. La versione 1.0 è finalmente rilasciata.





Microsoft ha appena annunciato Versione 1.0 di WSL Per Windows 10 e Windows 11. Ora disponibile tramite Windows Store, il sistema è finalmente disponibile per tutti senza armeggiare inutilmente.

quaggiù Cosa sai del sistema Windows Linux.

Di cosa stiamo parlando?

Il Sottosistema Windows per Linux (WSL, sistema Windows per Linux) Consente agli sviluppatori di eseguire a Ambiente GNU/Linux su Windowssenza passare attraverso un dispositivo dual boot o una macchina virtuale.

Quale interesse?

Per il grande pubblico la notizia è interessante per due motivi. Da un lato, è permessoEsegui qualsiasi applicazione Linux o riga di comando dalla finestraS.

D’altra parte, il lavoro che ha portato a WSL è stato utilizzato da Microsoft per un altro sviluppo Livello di compatibilità Android Questa volta.

Programma di installazione di Windows Linux

Le istruzioni di installazione sono Disponibile in francese su questa pagina È stato aggiornato il 15 novembre. Per impostazione predefinita, la distribuzione Ubuntu è installata (ma puoi cambiarla). Per trarne vantaggio, devi eseguire Windows 10 versione 2004 e successive (build 19041 e successive) o Windows 11.