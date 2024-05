Notizie sulla tecnologia Jvi Per errore mandano il loro gatto in una scatola di Amazon. Dopo 7 giorni la confezione viene aperta con il gatto ancora vivo

I gatti sono gattini particolarmente bravi negli spettacoli di intrattenimento e non è raro trovarli in luoghi esotici mentre fanno un buon pisolino. In un vaso di fiori, sopra il comò, nascosti nella lavatrice… ma soprattutto li troviamo nelle scatole.

Un gatto viene spedito in un pacco Amazon a più di 1.400 chilometri da casa sua

Negli Stati Uniti, un gatto dello Utah ha vissuto un’avventura molto divertente quando sembrava nascondersi sul fondo di una scatola di Amazon. Mentre scriveva il suo miglior pisolino nella sua scatola, questa gatta si chiamava Galina Si è ritrovata in un magazzino di Amazon in California, a più di 1.400 chilometri da casa sua.

Per sette giorni, il gatto si è ritrovato senza acqua e cibo prima che un dipendente di Amazon lo scoprisse Chi si è preso cura di restituire i clienti. Giace tra paia di stivali da lavoro che la sua padrona ha rovesciato, Galina deve la sua vita oggi a un miracoloI suoi proprietari, preoccupati per la sua improvvisa scomparsa, sono corsi a trovarla a Los Angeles dal veterinario, che ha identificato il loro gatto grazie al chip identificativo.

È una storia particolarmente stressante sia per Galina che per i suoi proprietari, che non hanno sue notizie da quasi sette giorni. Senza necessariamente pensare a questo caso estremo, molti proprietari di gatti che temono di vedere un giorno il loro animale scomparire in natura hanno avuto la buona idea di tracciare i movimenti del loro gatto in un modo molto semplice.

Semplice AirTag per ritrovare facilmente il tuo gatto smarrito

Non puoi mai essere sicuro di cosa stia facendo il tuo gatto di notte, o anche durante il giorno quando sei lontano da casa. Quello che è certo è che il tuo gatto vive una vita frenetica! Se vivi in ​​città, probabilmente vagherà per le strade buie e strette come se fosse in Stray… In entrambi i casi, è anche possibile che il tuo amico baffuto, mentre fa visita ai vicini, finisca bloccato in un garage o in giardino.

Per sapere esattamente dove sta andando il tuo gatto, puoi attaccare un AirTag al collare o uno SmartTag se non utilizzi iOS. Se non hai un collare adatto al tuo gatto, l’unico Può certamente fare il lavoro. Basta rimuovere il campanello: emettono un suono che i gatti, almeno molti di loro, non sopportano, secondo alcuni specialisti.

Grazie alla certificazione IP67, se il tuo gatto fa una nuotata nel cuore della notte o cammina sotto la pioggia, l’AirTag continuerà a funzionare correttamente. Se il tuo gatto si perde e hai la buona idea di dotarlo di un AirTag, hai ancora una possibilità di ritrovarlo grazie all’enorme comunità di utenti dei prodotti Apple. Tutto quello che devi fare è attivare la modalità “Smarrito” nell’app “Trova il mio”.

D’ora in poi, non appena il proprietario dell’iPhone si avvicina al tuo gatto e al suo AirTag, riceverai una notifica senza avvisare la persona interessata. Saprai quindi dove si trova il tuo gatto e potrai prenderlo in tutta tranquillità.