Azioni statunitensi da tenere d’occhio a Wall Street (aggiornato) – 13/05/2024 alle 12:51

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse de 0,08 % pour le Dow Jones .DJI , de 0,15 % pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,25 % pour le Nasdaq .IXIC : * ALPHABET GOOGL.O cède 1,8% en avant-Bourse alors qu'OpenAI, le créateur de ChatGPT, doit présenter ce lundi un service de moteur de recherche sur internet basé sur l'intelligence artificielle (IA), afin de concurrencer Google Search. MICROSOFT MSFT.O , qui soutient la start-up, gagne 1,1% avant l'ouverture à New York. Par ailleurs, Microsoft a été condamné vendredi soir dans le Delaware à verser 242 millions de dollars à IPA Technologies dans le cadre d'un litige sur un brevet sur son assistant virtuel Cortana. * SOMMET CHOOSE FRANCE - L'Elysée a annoncé lundi que l'édition 2024 donnerait lieu à plus de 15 milliards d'euros de promesses d'investissements dans le pays, pour un total de 56 projets, dont quatre milliards d'euros de la part de Microsoft et 1,2 milliard de la part d'AMAZON AMZN.O . * ARM HOLDINGS ARM.O , filiale du conglomérat SoftBank 9984.T , prévoit de développer des puces destinées à l'intelligence artificielle (IA), avec pour objectif de lancer les premiers produits en 2025, a rapporté dimanche le journal Nikkei Asia. Le titre prend 2,6% avant l'ouverture. * CHEVRON CVX.N , HESS HES.N - Le chef de la majorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, a demandé dimanche à la FTC (Commission fédérale du commerce) d'annuler le projet d'acquisition de Hess par Chevron pour un montant de 53 milliards de dollars. * BOOKING BKNG.O - La Commission européenne a annoncé lundi avoir désigné Booking BKNG.O comme étant un "contrôleur d'accès" ou "gatekeeper" dans le cadre de la loi sur les marchés numériques (DMA). * APPLE AAPL.O - Les salariés du groupe dans le magasin de Towson, dans le Maryland, ont voté en faveur d'une grève, a annoncé le syndicat AIM dans un communiqué publié samedi soir. * BOEING BA.N - Les retards de livraison des avions Boeing sont "extrêmement ennuyeux" et coûtent beaucoup d'argent à Lufthansa LHAG.DE , mais le constructeur aéronautique américain devrait être en mesure de résoudre ces problèmes, a déclaré le président du directoire de la compagnie aérienne allemande dans une interview accordée au quotidien suisse Neue Zürcher Zeitung. * GAMESTOP GME.N bondit de 21,2% en avant-Bourse après la publication sur le réseau social X du premier tweet en trois ans de Keith Gill, connu sous le nom "Roaring Kitty". Les messages en ligne de ce personnage emblématique ont contribué à déclencher une frénésie de transactions sur l'action du distributeur de jeux vidéo en 2021. * APPLIED MATERIALS AMAT.O - Jefferies abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver". * TEXAS INSTRUMENTS TXN.O - Jefferies abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver". * NAVITAS SEMICONDUCTOR NVTS.O - Jefferies abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver". (Rédigé par Claude Chendjou et Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)