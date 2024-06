Lunedì le reti TEC e De Lijn sono state interrotte dallo sciopero e sono previsti ritardi all’aeroporto di Charleroi

Che sia a Bruxelles, Mons, Liegi, Namur o Verviers, le reti di trasporto pubblico saranno attive lunedì “Contro le nuove regole di austerità europee”sottolinea la FGTB in un comunicato stampa, spiegando che non si tratta di uno sciopero generale ma piuttosto di uno sciopero generale “Manifestazione decentralizzata”. Operazioni di mobilitazione sono in corso anche nel nord del Paese.







Quale sarà l'effetto del movimento? TEC si aspetta una forte partecipazione da parte degli affiliati FGTB, quindi ci sarà una forte partecipazione "Possibili disturbi" In rete. Possono essere interessate decine di linee. "Se possibile, pianifica un'alternativa al trasporto pubblico per la giornata."L'azienda vallone dei trasporti avverte sulla sua pagina Facebook. Le informazioni vengono aggiornate in tempo reale su sito web TECN. Ne risentirà anche De Lijn, che è soggetto a determinati risparmi di bilancio "Gravi disagi dovuti al bando di partecipazione dell'ACOD".

La STIB non dovrebbe essere toccata, così come la SNCB. "Il ferroviere ACOD non ha intenzione di presentare ricorso"Ci è stato detto. Non è noto se alla telefonata verrà dato seguito in privato. "Dipenderà dalle aziende e dal numero di filiali che decideranno di partecipare nella loro regione".continua FGTB che lo sottolinea anche lui "Non esiste un ampio appello alla partecipazione per settore".

La consegna della posta tramite bpost potrebbe essere disabilitata. L'aeroporto di Charleroi avverte anche i viaggiatori che devono viaggiare lunedì perché non si possono escludere ritardi. Concretamente, ci aspettiamo un ritardo fino a un'ora. "Saranno interessate principalmente le operazioni di terra, ovvero tutto, compreso il carico, lo scarico e i bagagli."", sottolinea Emily Allard, portavoce dell'aeroporto di Charleroi. "Noi ovviamente consigliamo ai passeggeri di contattare la compagnia." La compagnia aerea per conoscere lo stato del proprio volo. Assoluzione In un comunicato stampa, la FGTB ha sottolineato che questa mobilitazione contravviene alle nuove regole europee di austerità di bilancio. "Il loro obiettivo? Riprendere un percorso radicale per raggiungere un rapporto debito/PIL massimo del 60% e un deficit massimo del 3%.". Il sindacato fa riferimento alle regole "Totalmente disconnesso dalla realtà." Risparmiare 30 miliardi di euro all'anno entro il 2028, spiega la FGTB. "Per esempio"questo rappresenterebbe "Quasi la metà della spesa totale è destinata alle pensioni".Ovvero 69 miliardi di euro all'anno "Più del doppio del budget totale per le pensioni pubbliche".O 13,7 miliardi di euro all'anno, "Più del budget per l'istruzione", "Sette volte l'importo degli stanziamenti ferroviari annuali" O "Dieci volte il budget annuale della polizia federale e locale". et al "Tre volte il budget annuale degli ospedali". L'obiettivo della FGTB è anche quello di inviare un messaggio finale prima delle elezioni. Il sindacato lancia l'allarme: se il prossimo governo si limiterà a tagliare la spesa pubblica, ci saranno molte privazioni per tutti i lavoratori belgi. La FGTB si riunirà domani nelle principali città belghe del nord e del sud del Paese. Nella Grand Place di Mons si terrà il raduno più grande.