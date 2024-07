Le monete sparse per casa rappresentano un piccolo premio: ecco perché è importante utilizzarle

Il Belgio emette una grande quantità di monete. Ci troviamo però di fronte ad una carenza. Motivo: cattiva circolazione sanguigna. Abbiamo appreso in un comunicato stampa che molte stanze sono dormienti o inutilizzate. FPS Finances lancia una campagna di sensibilizzazione.

A volte si trovano in fondo al portafoglio o addirittura nel salvadanaio di un bambino. Le monete rappresentano una piccola fortuna che i belgi dimenticano di usare. Questo è un problema, vi spieghiamo perché.

4,2 miliardi è il numero di monete in Belgio. Si tratta di una cifra di oltre un miliardo e mezzo di euro. Nonostante l’elevato numero di monete in circolazione, i marchi belgi spesso hanno difficoltà a dare il resto ai clienti che pagano in contanti.