ING Night Marathon: il lussemburghese Kennedy supera a metà il record, Kiptoo vincitore della maratona

Jonas Kennedy (pettorale n. 4203), ha battuto il record per l’evento di mezza maratona.

Mantenendo tutte le sue promesse, la 16a edizione della ING Night Marathon si è svolta sabato sera per le vie della capitale. La serata è iniziata alla grande con il record di mezza maratona di Jonas Kennedy.

“Il record era il mio obiettivo”, ha spiegato l’atleta lussemburghese all’arrivo. Mi sono isolato dall’inizio. Ho corso i primi cinque chilometri con i maratoneti, poi ho controllato la mia velocità, assicurandomi che nessuno fosse in ritardo. Non ho messo io stesso in rosso, ero ben preparato.