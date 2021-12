Ordine record di Rafale 17 miliardi di euro

Venerdì gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo per l’acquisto di 80 aerei da combattimento Rafale, record per gli aerei da combattimento entrati in servizio nel 2004, in occasione della visita del presidente francese Emmanuel Macron a Dubai.

Questo successo commerciale è arrivato nel primo giorno di un veloce tour del capo dello Stato del Golfo, arrivato questa sera in Qatar per incontrare l’emiro del Paese, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani.