Mercoledì Praga ha annunciato che i servizi segreti cechi avevano scoperto una rete finanziata da Mosca che diffondeva propaganda filo-russa in Ucraina attraverso il sito web Voice of Europe e avevano esteso la propria influenza “al Parlamento europeo”, senza ulteriori dettagli.

Il primo ministro belga Alexander De Croo ha spiegato giovedì davanti alla Camera dei rappresentanti belga che come parte di questa rete, “la Russia comunicava con i membri del Parlamento europeo ma pagava anche per promuovere la propaganda russa, e questi sono parlamentari che ricevono denaro”.

La deputata francese Macron Valérie Heyer, capo del partito “Renew Europe” (centristi e liberali), ha scritto alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Mitsola, per chiedere l’apertura di un’indagine interna “immediata e trasparente”, in collaborazione con il autorità nazionali.

Heyer ha sottolineato che dieci settimane prima delle elezioni europee, “gli elettori devono sapere se i deputati o i candidati agiscono con il sostegno della Russia o dei suoi agenti, e la democrazia in Europa deve essere difesa a tutti i costi da queste minacce”.

I Verdi chiedono anche “un’indagine rapida e completa a livello europeo”.

Il team tedesco ha sottolineato che “Putin sta cercando di sfuggire alla sua guerra in Ucraina (…) Si tratta di un attacco diretto al tessuto stesso della nostra democrazia, e i politici che hanno ricevuto denaro devono essere severamente puniti, politicamente e giuridicamente”. L'amministratore Thierry Reintke, uno dei leader della Green List per le elezioni.

Un portavoce della fondazione ha dichiarato all'AFP: “Il Parlamento sta attualmente studiando, in coordinamento con i suoi partner istituzionali, le conclusioni delle autorità ceche, in particolare per quanto riguarda i media + Voice of Europe +”.

L'accesso agli organi d'informazione “compresi negli elenchi delle sanzioni Ue”, in particolare per la disinformazione sulla guerra in Ucraina, è già bloccato, e i membri del Parlamento europeo “sono vincolati da regole chiare su 'indipendenza ed etica', sotto pena di ' sanzioni'”, ha aggiunto.

Dal dicembre 2022 il Parlamento europeo è scosso dalla cosiddetta questione del “Qatargate”, che riguarda i sospetti di corruzione di funzionari eletti legati al Qatar e al Marocco.