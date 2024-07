Più di 4.000 persone sono state evacuate a causa di un enorme incendio

L’incendio del parco si sta diffondendo molto rapidamente, distruggendo da mercoledì più di 720 chilometri quadrati di foresta e 134 edifici.

Più di 4.000 persone sono state costrette a evacuare le proprie case in California, di fronte a un violento incendio che ha continuato a crescere pericolosamente venerdì, nonostante l’intervento di 1.600 vigili del fuoco e le autorità allarmate.

Dall’eruzione di mercoledì pomeriggio nel Golden State settentrionale, l’incendio del parco si è diffuso con una velocità sorprendente: venerdì ha distrutto più di 720 chilometri quadrati di foresta e 134 edifici, ed è stato… “0% contenuto”Secondo l’Agenzia Calfire. L’incendio sta crescendo alla stessa velocità con cui cammina un uomo, in una zona rurale situata a circa tre ore di macchina a nord-est di San Francisco. L’enorme colonna di fumo nero che genera è così grande che alcuni esperti la paragonano alle nubi tipiche dei temporali estremamente violenti del West americano.

L’incendio ha costretto 4.000 persone a evacuare dai villaggi di Cohasset e Forest Ranch, e ha costretto 400 persone a fuggire dalla piccola città di Chico. Questo enorme incendio boschivo riporta alla mente brutti ricordi: la città di Paradise, dove morirono 85 persone nel 2018, nell’incendio più mortale della storia della California, è ora in allerta e i suoi abitanti devono prepararsi a ogni eventualità.

“Dovresti essere pronto a partire”Lo sceriffo della contea di Butte Corey Honea è stato colpito giovedì sera. “Se l’incendio si propaga, non posso promettere o garantire che saremo in grado di salvarti la vita.”

Origine criminale

Nei villaggi già evacuati alcuni residenti “Sono rimasta senza benzina” Nella loro macchina, ha sbattuto. Alcuni residenti fuggiti dalle fiamme hanno descritto ai media locali la loro estenuante fuga, attraverso l’unica strada accessibile nella zona, mentre i fari faticavano a penetrare il fumo nero.

“Era decisamente inquietante sapere che questa era l’unica via d’uscita.” Nico Shelton ha detto al giornale Ape Sacramento. “Mi sento paralizzato. È surreale.” Julia Yarbaugh, la cui casa è stata distrutta da un incendio, ha detto alla CBS.

Secondo le autorità l’incendio ha origine criminale. Un uomo di 42 anni è stato arrestato giovedì mattina dopo essere stato visto spingere un pezzo di stoffa “Un’auto bruciata in una valle”, secondo la procura locale. Questo sospettato è stato condannato a 20 anni di carcere nel 2003. La sua fedina penale indica violenza sessuale su minore e rapina a mano armata.

A terra, sono stati inviati rinforzi da più località della California per combattere l’incendio. Oggi, venerdì, il Dipartimento Meteorologico ha emesso un’allerta rossa per forti venti che potrebbero favorire la propagazione dell’incendio. “Non prevediamo una pausa fino alla metà del fine settimana.”Il capo dei vigili del fuoco della contea di Butte, Garrett Sjolund, ha avvertito.

Un incendio può durare settimane o addirittura mesi

“Questo è davvero il primo incendio negli ultimi anni in California, dove descriverei il comportamento come insolito, e non è una buona cosa.”Commentato giovedì sera da Daniel Swain, specialista in eventi estremi dell’Università della California. Questo esperto paragona questo enorme incendio a quello che devastò la California nel primo decennio del XXI secolo, ed è tra i peggiori nella storia di questo stato dell’America occidentale. “L’unica buona notizia è che non ci sono grandi città sul percorso diretto dell’incendio”. Ha aggiunto, stimando che l’incendio potrebbe continuare “Per settimane, anche mesi.”

Dopo due inverni piovosi, da giugno l’Ovest americano ha subito diverse ondate di caldo, seccando la vegetazione che era ricresciuta, favorendo la propagazione del fuoco. “Abbiamo superato i record (di temperatura) (…) e questo avviene in un’area molto vasta, che si estende dal Messico nordoccidentale al Canada occidentale.”Ha insistito.

Decine di incendi stanno attualmente bruciando in tutta la regione, tra cui Oregon e Canada. Gli scienziati affermano che le ondate di caldo ricorrenti sono un segno del riscaldamento globale legato al cambiamento climatico causato dalla dipendenza dell’umanità dai combustibili fossili.