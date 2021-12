In Afghanistan, leader talebano ordina la protezione dei diritti delle donne

Venerdì il capo supremo talebano ha chiesto al governo un decreto”Adotta misure serie per sostenere i diritti delle donne“In Afghanistan, soprattutto contro i matrimoni forzati, per non parlare del diritto al lavoro o allo studio.

Nessuno può obbligare una donna a sposarsi

“Nessuno può obbligare una donna a sposarsiIl mullah Hibatullah Akhundzadeh annuncia che sta ordinando a tribunali, governatori e diversi ministeri di combattere le unioni forzate, molto comuni in Afghanistan.

Aiuto finanziario condizionato

Il decreto arriva in un momento in cui i talebani stanno cercando di persuadere la comunità internazionale a restituire aiuti finanziari al Paese per far fronte alla grave crisi umanitaria che lo ha colpito, a tre mesi e mezzo dalla presa del potere.

Il rispetto dei diritti delle donne afghane, in particolare l’accesso all’istruzione e all’occupazione, è una delle condizioni chiave imposte dai donatori stranieri per la ripresa degli aiuti.

Gli islamisti hanno finora permesso ad alcune dipendenti statali donne, impegnate nel settore dell’istruzione e della sanità, di tornare al lavoro. Hanno anche sospeso le lezioni per ragazze adolescenti nella maggior parte dei college e delle scuole superiori del paese, una misura che dicono sia temporanea.

Hebatullah Akhundzada si concentra nel suo decreto sui matrimoni e le vedove, che non dovrebbero essere costrette a risposarsi e hanno diritto a una quota dell’eredità dei loro mariti.

matrimonio combinato

I loro nemici hanno accusato i talebani di matrimonio forzato di donne, comprese le vedove, con i loro combattenti, fatti che non hanno potuto essere verificati.

Per mesi, i matrimoni combinati di minori per denaro, che alcuni considerano vendite, sono cresciuti fuori dalla povertà.

Molte famiglie disperate, soprattutto nel nord e nell’ovest, devastate dalla siccità, sono costrette a sposare le loro giovani figlie per pagare i debiti o per nutrirsi.

Il leader supremo dei talebani denuncia anche la pratica di far sposare una giovane ragazza per dirimere una disputa tra famiglie, e chiede al ministero della Cultura e dell’Informazione di pubblicare articoli sui diritti delle donne.Per prevenire la regressione in corso“.

Anche il Mullah Akhundzadeh ha chiesto al Ministero degli Affari Religiosi di incoraggiare”mondiPredicare contro l’oppressione delle donne.