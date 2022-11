Gli utenti rischiano multe fino a € 100.000!

Quali sono i consumatori a rischio? Come sottolinea Le Soir, il più delle volte le sanzioni si applicano ai moderatori IPTV e non agli utenti. Tuttavia, sono in pericolo. Innanzitutto una multa da 500 a .. 100.000 euro!

Sebbene IPTV non sia legale, è ancora popolare in tutto il mondo. Il Belgio non fa eccezione a questo fenomeno perché migliaia di persone hanno già ceduto alla magia del servizio che, come promemoria, consente di godere di una gamma di canali a prezzi molto bassi tramite un box Android collegato alla TV o tramite un’applicazione installato direttamente sulla SmartTV.