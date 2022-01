STMicroelectronics, Stellantis, EDF, Valeo, Tesla, Intel, EasyJet, Solutions 30, Soitec…

editore 1566 Seguire Con le informazioni finanziarie raccolte come pasticcini e cibi caldi e all’ora della colazione, Anthony Bunden si sveglia all’alba per servirti la riunione mattutina ogni mattina.

Giornalista finanziario e agente di cambio per più di due decenni, editorialista incomparabile e leader flemmatico, è il caporedattore di ZoneBourse.

Ogni mattina, il team di Zonebourse raccoglie e sintetizza le informazioni di base relative alle società quotate di tutto il mondo, in modo da avere accesso alle principali novità all’inizio della giornata di borsa. Il contenuto comprende una sezione sulla Francia e un’altra sui principali mercati internazionali, in particolare le società statunitensi e quelle dei principali mercati europei (Regno Unito, Germania, Svizzera, Italia e Spagna) e dell’Asia Pacifica. in Francia Annunci importanti (e meno importanti). STMicroelectronics sta andando meglio del previsto nel quarto trimestre e investirà tra $ 3,4 miliardi e $ 3,6 miliardi nel 2022.

Renault Nissan Mitsubishi si convertirà in 5 piattaforme elettriche comuni.

Stellantis aumenterà la sua partecipazione nella joint venture GAC-Stellantis dal 50% al 75% in Cina.

Percy sottolinea che la “rinazionalizzazione” di EDF non è allo studio. Inoltre, Londra fornirà 100 milioni di sterline di finanziamento al gruppo per la costruzione della centrale elettrica di Sizewell C.

Valeo presenterà i suoi risultati annuali e le previsioni a medio termine il 25 febbraio.

Orpea incarica due società di condurre un audit indipendente dopo aver rilevato abusi all’interno delle sue organizzazioni.

Soitec genera ricavi per 581 milioni di euro in nove mesi e conferma i suoi obiettivi.

Eurazeo investe in Cranial Technologies, leader di mercato nel trattamento dell’encefalite ereditaria.

Xilam rafforza il reparto produttivo.

Invibes lancia un private placement da 15 milioni di euro.

Icade Santé ha acquisito uno stabilimento a Madrid per 13 milioni di euro.

Navya e Valeo stanno sviluppando insieme un sistema di sicurezza specifico per la commercializzazione di veicoli autonomi di livello 4.

Pixium Vision ha annunciato la pubblicazione di dati clinici su Nature Communications che dimostrano il beneficio clinico di Prima nei pazienti con AMD secca.

Geci annuncia la fine del processo di trasferimento in conto capitale delle proprie attività convertibili.

Hydrogen Refueling Solutions parteciperà all’IPO di Hefner Energy.

IDI sta negoziando per l’ingresso nella capitale di Omnes.

Alan Allman Associates completa l’acquisizione del gruppo belga The Human Factory.

Nanobiotix pubblica nuovi dati preclinici su nbtxr3.

Groupe Crit, Elior, Aubay, Solutions 30, U10, Infotel, Mastrad, Maurel, Lysogène, Audiovalley, Geneuro, Groupe Partouche, Augros, Groupe Berkem, Visiativ e Spineguard hanno pubblicato i loro resoconti. Nel mondo Annunci importanti (e altri) Tesla è scesa dello 0,8% dopo la sessione dopo risultati leggermente superiori alle attese.

Intel perde il 2,8% della sessione dopo i suoi risultati.

Diageo ha registrato un aumento del 16% delle sue vendite semestrali.

Assicurazioni Generali diventerà l’azionista di maggioranza della sua joint venture in India.

Siemens Energy può reintegrare Siemens Gamesa nel suo ambito.

EasyJet sta ancora lottando ma si aspetta un miglioramento quest’estate.

Samsung Electronics è scesa del 2% dopo i risultati trimestrali, nettamente superiori ma leggermente meno solidi del previsto.

La Cina sta valutando la possibilità di smantellare il gruppo cinese Evergrande per porre fine alla crisi, secondo Bloomberg.

SAP acquisirà una quota di maggioranza nella società fintech statunitense Taulia.

Gimv acquisisce la partecipazione di maggioranza nel gruppo GSDI, fornitore di trattamenti superficiali.

UBS acquisisce Wealthfront per 1,4 miliardi di dollari.

Aalberts acquisirà ISEL Germania, un produttore di biscotti wafer.

Woodside Petroleum lascia il Myanmar.

Constellation Energy sostituirà The Gap nell’S&P500.

Pershing Square ha acquistato oltre 3,1 milioni di azioni di Netflix.

Deutsche Bank restituirà 700 milioni di euro ai suoi azionisti attraverso riacquisti di azioni e dividendi.

Givaudan acquisisce il 48% del gruppo brasiliano Nanovetores.

Pubblicazioni dei risultati principali : Apple, Visa, Samsung, LVMH, Mastercard, Voltalia, Maisons du Monde, McDonald’s, SAP, Diageo, STMicroelectronics, Sartorius Stedim Biotech, Unicredit… Trova l’agenda completa della giornata qui. Lezioni Zonebourse.com 2022