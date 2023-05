© Le cattive notizie sono cadute sugli automobilisti, ti arrabbierai!

A partire dal 20 maggio 2023, il consumo europeo richiede maggiori informazioni sul consumo effettivo. Gli automobilisti che non aderiscono a questo sistema rischiano di essere scontenti! Vi sveliamo tutti i dettagli!

Gli automobilisti devono ora decidere il consumo reale!

Per capire il concetto consumo effettivo, Devi prima guardare gli standard esistenti. Inoltre, un gran numero di automobilisti non conosce i fatti reali. Le autorità hanno deciso di creare un corso di certificazione WLTP al posto del vecchio standard NEDC.

In parole povere, gli automobilisti non dovrebbero fare affidamento sulle indicazioni dei produttori. Porta nuovo controllo tecnico Dati più dettagliati Dal momento che i nuovi regolamenti della Commissione europea. In questo modo è possibile ottenere l’effettivo consumo di carburante degli automobilisti.

La teoria si basa su automobili progettate Dal 1 gennaio 2021. Gli automobilisti che possiedono questo tipo di veicolo devono ora fornire alcuni punti specifici. Questo è il caso del numero VIN, del chilometraggio totale e del consumo totale.

Consumo in merito Modalità di esaurimento e sovraccarico anche venire in considerazione. Nello stesso modo, distanza percorsa Contiene anche alcune impostazioni speciali. In generale, le auto di questo tipo hanno una storia accurata dal momento in cui sono state vendute.

La raccolta dei dati può essere evitata!

Gli automobilisti possono opporsi a questa combinazione in casi specifici. IL principio del consenso È la causa e il CTA non può farci niente! Tuttavia, il proprietario del veicolo deve adottare determinate misure presso le autorità competenti.

Per verificare la loro opposizione alla raccolta dei dati, gli automobilisti devono scrivere un rapporto. Per fare ciò, hanno un modulo abbastanza facile da compilare. Il contenuto si riferisce alla causa dell’opposizione. Ma dovresti sapere che il rifiuto richiede un po’ più di tempo dell’accettazione!

La procedura normale prevede che le auto vengano ispezionate entro i 6 mesi precedenti l’ispezione Ho circolato per 4 anni. Pertanto, i veicoli progettati dopo il 1° gennaio 2021 dovranno tenerne conto dopo luglio 2024. Gli altri dovranno conformarsi a questo principio dal 20 maggio 2023.

D’altra parte, anche gli automobilisti devono segnalare Pulsante di chiamata di emergenza nel controllo tecnico. Complessivamente, questa macchina può avere 13 possibili guasti.

Ma la sola questione di una chiamata di emergenza richiede un’analisi approfondita. Se questo dispositivo è completamente assente dall’auto, quest’ultima dovrà fare nuovamente visita.

Più costi per gli automobilisti!

Per superare l’ispezione tecnica, gli automobilisti devono passare Presa OBD. L’aumento delle tariffe sarà inevitabile se non ci sono aggiornamenti. Tuttavia, tutto dipende da ciascuna organizzazione artistica!

condizione Auto ibride plug-in Vale anche la pena considerare. Quando la loro batteria è scarica, consumano molto più carburante del normale, e quindi le modifiche vengono prese in considerazione, a causa della legge sulle emissioni di CO2 in continua evoluzione.