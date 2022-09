Omega-3: EPA, un rimedio naturale per il dolore cronico?

L’acido eicosapentaenoico (EPA) è un nutriente essenziale e omega-3 della famiglia degli acidi grassi polinsaturi (PUFA). Poiché il corpo umano non è in grado di produrre PUFA, sono necessari integratori alimentari contenenti EPA per supportare alcune normali funzioni fisiologiche. Trovato in abbondanza in fonti naturali come pesce, olio di canapa e olio di semi di lino, l’EPA è noto per le sue attività antinfiammatorie, neuroprotettive e cardiovascolari.

Studi recenti hanno dimostrato gli effetti dell’EPA nel ridurre la mortalità dopo infarto del miocardio (attacco cardiaco), nel migliorare l’insulino-resistenza, nel diminuire i livelli di lipidi nel sangue e nell’inibire l’aggregazione piastrinica. È stato anche dimostrato che gli acidi grassi polinsaturi omega-3 riducono le risposte infiammatorie dopo l’infezione da COVID-19.

Nonostante l’ampio spettro dei suoi effetti terapeutici, i bersagli molecolari e il meccanismo d’azione sottostante dell’EPA rimangono sfuggenti.