Siccità: la pietra della fame è apparsa dal 1906 sul fondo asciutto di Dobbs a Comte francese.

Il 2018 è stato un avvertimento. In fondo al Doub, gli abitanti di Ville du Pont videro una pietra parzialmente visibile con un’iscrizione del 1906. Il livello dell’acqua del fiume in quel momento era molto basso. Lo è ancora di più in questo mese di agosto 2022 che la registrazione è ora completamente fuori dall’acqua.

Ulteriore testimonianza delle condizioni meteorologiche estreme che hanno colpito la Francia quest’estate, poiché la data del 1906 si riferisce alla più grande siccità che la Franca Contea abbia vissuto, identifica Posta Hof. I residenti hanno persino deciso di aggiungere le date del 2018 e del 2020 sopra la pietra.

Diverse “pietre della fame” sono state rivelate quest’estate in Europa

Anche se non contiene un’iscrizione profetica, come quelle scoperte altrove in Europa, alcuni considerano impura la roccia scoperta a Entreroches, a Doubs, come una “pietra della fame”.

Dall’inizio dell’estate sono apparse iscrizioni nei bacini asciutti dei torrenti in Germania e in alcuni paesi orientali. Si legge in particolare: “Se mi vedi, mettiti a piangere…”, riferito all’effetto della siccità sui raccolti.

