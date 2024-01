Il Belgio ha firmato gli accordi Artemis: parteciperà al ritorno sulla Luna

Martedì, a Bruxelles, il Belgio ha firmato gli accordi internazionali Artemis, lanciati tre anni fa sotto gli auspici della NASA per esplorare la Luna, Marte, le comete e gli asteroidi.

E' una condizione.”necessario ma non sufficiente,“Spero di vedere un giorno il candidato astronauta belga Raphael Leigua”Sulla strada per la luna“, ha commentato il Segretario di Stato per le politiche scientifiche, Thomas Dermin, pur riconoscendo che restano ancora molti ostacoli da superare.

La prima missione auspicata per l'astronauta belga, che completerà l'addestramento iniziale in primavera, sarà un viaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale, la Stazione Spaziale Internazionale, tra il 2026 e il 2030.