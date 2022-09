Crisi energetica: aspettatevi presto elettricità su France Télévisions per evitare blackout

Previsioni meteo per neve, spiagge e ora… elettricità. France Télévisions si è impegnata venerdì a informare i francesi delle misure che devono adottare per evitare interruzioni di corrente questo inverno, spostando le antenne. Ecowatt, le previsioni meteo per l’elettricità.

Il capo del Public Audiovisual Group, Delphine Ernott, e la sua controparte Transmission Electricity (RTE), e il direttore delle linee ad alta e altissima tensione, Xavier Pecaczyk, hanno firmato una “partnership senza precedenti” in questa direzione.

Così, France Télé visualizzerà sulle sue antenne, quando sarà il momento, pittogrammi progettati nell’ambito del sistema Ecowatt, che consente agli utenti di vedere in tempo reale il livello di elettricità disponibile nel Paese grazie a un’indicazione in tre colori: verde ( normale), arancione (stressato) e rosso (stressato).molto, sinonimo di inevitabili riduzioni se non si fa nulla per ridurre i consumi).

Nello specifico, gli spettatori saranno invitati cambiare le loro pratiche A seconda del diagramma sullo schermo, il colore rosso dovrebbe indurli a moderare il consumo durante i periodi di punta, tra le 8:00 e le 12:00 e tra le 18:00 e le 20:00.

Cottura ritardata “zucchine gratinate”

Se la televisione non deve essere spenta e non è la cosa che richiede più energia, “potresti, ad esempio, avviare la lavatrice alle 22:00 anziché alle 19:00”, spiega. Delphine Arnott. Puoi anche posticipare la cottura delle zucchine gratinate dalle 19:00 alle 19:45, poiché Xavier Bechaczyk abbonda, ricordando che il riscaldamento e la cottura richiedono molta energia.

Ci sono troppi gesti di cui il pubblico di France Télé può essere informato, “4 francesi su 5 ogni settimana”, in particolare durante i programmi informativi o i bollettini “meteo e clima”, secondo Delphine Ernott, che chiede un pubblico missione di servizio. READ Il team del MIT vuole indagare sull'esistenza della vita su Venere

Non si tratta di “fermare la Francia”, è solo “Fai attenzione quando necessario”insiste Xavier Becaczyk, che spera di “risparmiare almeno il 5% di elettricità la sera alle 19:00”.