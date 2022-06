Offerta 279€ sul prestigioso smartphone

Quali sono i punti di forza del Galaxy S22 Ultra?

Se Galaxy S22 Ultra È uno dei migliori smartphone sul mercato. Rilasciato nel febbraio 2022, seduce le masse con i suoi tocchi fantastici, lo schermo impressionante e la straordinaria fotocamera. Questo smartphone sfoggia una linea elegante e un design raffinato con il suo telaio in alluminio certificato IP68. È montato su un pannello AMOLED da 6,8 pollici di alta qualità che Samsung sa come fare. Lo schermo è luminoso e non dà alcuna possibilità di riflessi. La frequenza di aggiornamento adattiva oscilla tra 10Hz e 120Hz a seconda del contenuto visualizzato. Risparmio della batteria e prestazioni all’avanguardia, con una frequenza di aggiornamento intelligente, l’ammiraglia di Samsung presenta una combinazione vincente. E parlando di prestazioni, il Galaxy S22 Ultra è un vero gioiello. Con un chip Exynos 2100 e 8 GB di RAM, lo smartphone si distingue.

Per quanto riguarda l’immagine, il Galaxy S22 Ultra ha una serie di sensori che funzionano abbastanza bene. Con un grandangolo da 108 MP, obiettivo per ritratti, zoom ottico (3x e 10x), è tutto lì per scatti meravigliosi. Il telefono scatta in 8K, la più alta risoluzione possibile su un telefono oggi. Batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno e lo smartphone è compatibile con la ricarica rapida da 45W (si ricarica in 1 ora)!

Dove acquistare Galaxy S22 Ultra?

Samsung Galaxy S22 Ultra è in fase di super aggiornamento. Da Rakuten, il modello di smartphone coreano Black Phantom 128 GB passa da 1259 euro a 979,99 euro e si tratta del prezzo più basso osservato negli ultimi giorni. È dotato della S Pen, che è lo stilo sensibile al tocco di Samsung che ti consente di prendere appunti scritti a mano, trasformarli in appunti scritti e ruotare la punta per disegnare come faresti su un vero foglio.

