Date de sortie Il Signore degli Anelli Torna a Moria, vuoi Lou Jiu? – Rompi capovolgi

Il Signore degli Anelli Return to Moria è un gioco che è stato rivelato durante l’EGS Summer Showcase, ma quando uscirà? Ti diamo la risposta.

Negli ultimi giorni, diversi giochi sono stati rivelati in conferenze come le Summer Game Festival 2022 o ancheNegozio di giochi epici Mostrare Che è successo venerdì 10 giugno.

Durante questo spettacolo EGS, è stato rivelato un titolo sorprendente che è Il Signore degli Anelli torna a Moria. Alcune persone si chiedono anche se il titolo abbia una data di uscita e una finestra di rilascio fissata nel 2023.

Qual è la data di uscita de Il Signore degli Anelli a Moria?

Se stai cercando di scoprire la data di uscita del film Il Signore degli Anelli, torna a Moriah, beh, Il titolo ha attualmente una finestra di rilascio prevista per il 2023, ma non avevamo più precisione. Ricordiamo che questa data è stata fissata durante il trailer rilasciato durante l’Epic Games Store Showcase il 10 giugno.

In questo nuovo gioco che si svolge nel mondo del Signore degli Anelli, inizierai Un’avventura ambientata nella quarta erail periodo che segna l’inizio del dominio maschile della Terra di Mezzo dopo la sconfitta di Sauron.

questo è l’indirizzo Gioco di sopravvivenza in solitario o cooperativo Secondo la tua scelta, che ti permetterà di creare oggetti per contrastare i nemici che riempiono le miniere di Moria. In attesa della data di uscita, non dimenticarla Il Signore degli Anelli Ritorno a Moria sortira en 2023 su PC sarà Esclusivo per l’Epic Games Store.