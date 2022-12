-1200 euro al top di gamma

Samsung S95B

Samsung S95B è uno dei migliori televisori OLED in circolazione. Come altri pannelli OLED, è ottimo per guardare film o giocare in una stanza buia. con la nuova lastra QD-OLED, rendere i contenuti HDR luminosi è una cosa potente. La sua elevata luminosità di picco, l’ampia gamma di colori e gli ampi angoli di visione lo distinguono dalla concorrenza. D’altra parte, il suo design speciale porta a margini colorati e testo sfocato. Pertanto, non è adatto per l’uso come monitor per PC.

Per sfruttare appieno questo schermo, si consiglia una stanza buia perché i neri sono rumorosi in una stanza luminosa.