Non soddisfatto della futura direzione della squadra, Remco Evenepoel Soudal Quick-Step potrebbe andarsene

Ma dietro le quinte, siamo entusiasti! Circola sempre di più un addio di Remco Evenepoel a fine stagione. La scorsa settimana sono aumentate le prime voci di una svendita di Soudal Quick-Step. secondo HNLZdenek Bakala, azionista di maggioranza della squadra belga, avrebbe venduto le sue azioni per 15 milioni a investitori americani. La voce è stata spazzata via dallo stesso Patrick Lefebvre.

Tuttavia, la voce della vendita della squadra belga sta ancora guadagnando slancio di recente. E qualche giorno fa ha cominciato a fare rumore un’altra voce, ancora più folle: Jim Ratcliffe, il grande capo di Ineos Grenadiers, vuole acquistare la squadra belga per potersi permettere Remco Evenepoel.

Brabançon, che correrà alla Vuelta dopo i mondiali, attende ancora rinforzi in montagna visto il suo grande obiettivo per il 2024: vincere il Tour de France. Di fronte alla mancanza di certezze, la pazienza del campione del mondo inizierebbe a esaurirsi. “Sivakov ha ottenuto il ponte d’oro dalla nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Non pagherei così tanti soldi per un tenente”., ha spiegato Lefevere che non ha accennato all’arrivo di Laurens De Plus, grande amico di Evenepoel. D’altra parte, il capo della squadra belga sarebbe in trattativa con Mikel Landa, che sta per scadere il suo contratto con il Bahrain Victorious.

Il parere del nostro consigliere Johan Museeuw dopo la tredicesima tappa del Tour de France: “Van Giles ha il profilo perfetto per sostenere Evinpool”

Ma per ora, Soudal Quick-Step ha ufficialmente solo nove corridori sotto contratto per la prossima stagione, incluso Julian Alaphilippe, che non sembra escluso di lasciare. Peter Seeri, Louis Vervaijk ed Elan van Wilder dovrebbero certamente rifirmare rapidamente, ma è ancora sorprendentemente poco a metà luglio. Né Remco Evenepoel lo vedrà di buon occhio.

Lotta finanziaria tra Evenepoel e Soudal Quick-Step?

Ma questo lunedì, il podcast in lingua inglese di RadioCycling gli ha dato uno strato. Secondo le informazioni raccolte da diverse fonti ritenute attendibili, Remco Evenepoel cercherà di lasciare Soudal Quick-Step. “Il campione del mondo non è contento della direzione futura che sta prendendo la squadra e dubita di poter mantenere ambizioni come la vittoria del Tour de France 2024”.loro scrivono.

Diverse squadre sono state contattate dal campo di Evenepoel, sempre secondo le informazioni di RadioCycling, a causa delle preoccupazioni sulle finanze della squadra belga. Mentre alcune fonti parlano di debiti della squadra belga, Patrick Lefebvre ha dichiarato a RadioCycling di esserlo “Non devo 1€ a nessuno”. Inoltre, Evenboul scopre che il suo stipendio non corrisponde al suo status: il belga guadagna 4 milioni di euro all’anno al Soudal Quick-Step, bonus compreso. In confronto, Tadej Pogacar guadagnerà 7 milioni di euro negli Emirati Arabi Uniti.

Inizio difficile

Il contratto di Remco Evenepoel, invece, è ancora con Soudal Quick-Step fino alla fine del 2026 e questo non include la clausola di risoluzione anticipata. L’unica soluzione per il belga per poter lasciare la sua squadra è acquistare gli ultimi tre anni del contratto che lo lega alla squadra di Patrick Lefebvre.

Patrick Lefevre: “Se Ineos vuole usare Remco Evenepoel, dovrà riscattare il suo contratto”

Un’operazione costata oltre 10 milioni di euro dal podcast di RadioCycling, che ritiene Ineos Grenadiers la favorita per ingaggiare il campione del mondo. Ma gli inglesi potrebbero avere la concorrenza di Israel-Premier Tech. Il lato ricco di Sylvan Adams potrebbe avere i soldi per firmarlo poiché il sontuoso contratto di Chris Froome scade alla fine dell’anno. Inoltre, secondo RadioCycling, l’entourage di Remco Evenepoel avrà stretti legami con l’equipaggio della formazione israeliana.

Da parte sua, Patrick Lefebvre insiste che non venderà la gemma, e nega anche la possibilità che Jim Ratcliffe, capo di Ineos, acquisisca la licenza Soudal Quick-Step.

Rumor dell’acquisizione di Eneos

Tuttavia, quest’ultimo avrebbe potuto prendersi il merito. Il team britannico è alla ricerca di una nuova figura di spicco per i Grandi Giri dopo la grave caduta di Egan Bernal e la partenza di Chris Froome, Richard Carapaz o Adam Yates, oltre a quelle attese da Daniel Martinez, Theo Geoghegan Hart o Ben Tollett a la fine dell’anno. Con tutte queste imminenti partenze, Ineos aprirà un enorme budget per il reclutamento di stelle del gruppo.

Ma data la situazione contrattuale di Remco Evenepoel, sarebbe quasi “più facile” per Jim Ratcliffe avere una squadra del Brabançon acquistando l’intera rosa di Patrick Lefevere. Il patron dell’équipe belge expliquait la semaine dernière qu’il avait a contrat jusque fin 2027 con i suoi soudal e quick-step sponsor, è sfuggente sul fatto che in questa data serait encore l’amministratore delegato della sua équipe belge.

Nel processo, Ineos Grenadiers potrebbe anche ripristinare il marchio di biciclette Specialized, considerato uno dei migliori al mondo, che vorrebbe continuare ad equipaggiare Remco Evenepoel. Ma anche la squadra femminile composta da Patrick Lefevre (AG Insurance – Soudal Quick-Step), guidata da Servais Knaven (ex direttore sportivo di… Sky) e sua moglie Natasja. secondo lampo ciclicoRatcliffe vorrebbe anche guidare una squadra femminile e potrebbe entrare facilmente nella squadra femminile rilevando la squadra belga, piuttosto che iniziare un nuovo progetto da zero.