Ultime indiscrezioni sui trasferimenti 17/07: Kompany – Lukaku – Butez – Prevljak – Ndayishimiye – Amdouni – Ohio

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata prima qui! Kompany – Lukaku – Butez – Prevljak – Ndayishimiye – Amdouni – Ohio

Sollievo per lo standard nel caso di Noah Ohio

I Roachs rischiano di perdere il loro giovane attaccante, Noah Ohio. L’olandese sta già interessando molte squadre europee. (Per saperne di più)

Mike Tresor (Genk) è seguito da RB Lipsia

Il Genk farà fatica a mantenere forti i propri uomini in questa finestra di mercato estiva. In particolare, Mike Tresor sarebbe ansioso di andarsene. (Per saperne di più)

Kompany (Burnley) sta usando di nuovo il suo potere di gravità

Tornato in Premier League nella sua prima stagione alla guida del Burnley, Vincent Kompany intende attrarre nuovi giocatori quest’estate. (Per saperne di più)

Ismail Prevligac (ex-Open) aveva trovato un nuovo direttore

Senza un club dalla fine del suo contratto con l’AS Eupen, Ismail Privlijak (28) deve tornare in Germania, in un club di seconda divisione. (Per saperne di più)

Vincent Kompany supera finalmente il profilo di Jean Botez (Anversa)?

Il Burnley vuole approfittare dell’enorme influenza in Belgio del suo allenatore Vincent Kompany, per attirare buoni elementi durante questa finestra di mercato. (Per saperne di più)

Un’ultima svolta nella saga di Lukaku?

Il caso Romelu Lukaku ha ampiamente alimentato le cronache calcistiche degli ultimi giorni. Il Red Devil potrebbe finalmente muoversi verso una transizione che probabilmente farà parlare molto. (Per saperne di più)

UFFICIALE: Rasoul Ndiaye firma per Le Havre

Durante questa finestra di mercato, l’Anderlecht era interessato a Rasul Ndiaye (21). Il centrocampista, autore di una buona stagione al Sochaux, ha finalmente deciso di restare in Francia. (Per saperne di più)

Zakaria El Wahdi (RWDM) interesserà l’Union Saint-Gilloise

L’Union Saint-Gilloise era già attivo durante questa finestra di mercato. E potrebbe non finire qui: Zakaria Al Wahdi (RWDM) sarà il leader dell’ala destra. (Per saperne di più)

Ufficiale: campionato centrocampista per rafforzare Franks Borins

Matthew Healy arriva per Franks Boren da Ipswich. È un centrocampista irlandese di 21 anni. (Per saperne di più)

Le ultime voci di trasferimento e trasferimento 07/16 Le ultime voci di trasferimento e trasferimento 07/18