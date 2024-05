Cultura delle notizie “La migliore della settimana”, è la migliore serie Marvel in circolazione in questo momento e potresti averla persa

Anche se la Marvel inizia ad attenuare il ritmo, il numero di serie incentrate sui personaggi dei fumetti rimane ampio. Ma se c’è mai un film che vale la pena guardare, è questo, e potresti perderlo senza motivo!

Abbonati a Disney+

Questa serie Marvel impressiona tutti

Qualche mese fa, i grandi nomi di meraviglia Hanno annunciato di voler ridurre il ritmo di produzione per concentrarsi su progetti qualitativi piuttosto che quantitativi, rendendo meno frequente l’uscita di serie e film di supereroi. Non c’è dubbio che questa decisione non sia stata presa facilmente, soprattutto alla luce dell’accoglienza mista delle produzioni della quarta e quinta fase del progetto. Universo cinematografico Marvel, e sembra che finalmente stia dando i suoi frutti. In effetti, la serie ha iniziato a essere trasmessa su… Disney+ Il 20 marzo 2024 sembra soddisfare tutte le aspettative…

Questo è ovviamente X-Men 97, una serie anime successiva al successo degli anni ’90, che sembra attirare sempre più fan ogni settimana. I primi tre episodi avevano già convinto la stampa, ma il resto della prima stagione ha lasciato senza parole più di uno spettatore, soprattutto l’episodio. Episodio cinque Che segnò una vera svolta nella narrazione. Da allora, i social media sono stati inondati di reazioni da parte dei fan ogni settimana, e questo è successo di nuovo dopo la messa in onda dello spettacolo Episodio otto Mercoledì 1 maggio 2024…

Non perdetevi X-Men 97 per questo motivo!

Mentre tutto ciò che resta è… 2 episodi Prima della fine della prima stagione X-Men 97Il finale dell’episodio 8 ha scosso la comunità, soprattutto grazie a lei Molti cameo. Non entreremo nei dettagli per risparmiare chi non ha ancora iniziato la serie, ma un tweet riassume bene la serie X-Men 97E lo è davvero MarvelStoria :

X-Men 97 migliora ogni settimana 🫣🫣 – Storia Marvel (@MarvelStory_) 2 maggio 2024

Come risulta chiaro dalle risposte al tweet di MarvelStoriaAnche se la stragrande maggioranza degli internauti sembra condividere la sua opinione, altri se ne pentono X-Men 97 È un seguito, non un’idea originale. Per alcuni, dover guardare le serie degli anni ’90 per comprendere certi riferimenti sembra proibitivo, anche se questa formula si applica alla maggior parte delle serie e dei film del secolo scorso. MCU Fin dalla sua prima fase.

Sappi però che non è affatto necessario guardare la serie animata degli X-Men per goderti X-Men 97L’episodio pilota della nuova serie contestualizza i personaggi dal punto di vista del mutante che li incontra per la prima volta, proprio come gli spettatori che non hanno visto la serie originale. Lo stesso metodo è stato utilizzato per il pilot della serie originale, Se è questo l’argomento che vi ha impedito di guardare X-Men 97, lasciate perdere e iniziate subito il primo episodio!