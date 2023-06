Frode in fattura: come non cadere nella trappola e come agire se si viene truffati

Cosa fai per non cadere nella trappola? Etienne Mignolet, portavoce di FPS Economy consiglia: “Confronta il numero di conto indicato nella fattura con il numero indicato nell’ordine di acquisto o sul sito Web ufficiale del venditore o fornitore. Presta particolare attenzione quando una fattura annuncia un nuovo numero di conto o quando l’etichetta “Avviso, cambio numero di conto” è incollata sulla fattura o sulla busta. Allo stesso modo, prenditi sempre il tempo necessario per verificare il numero di conto della prima fattura inviata da un venditore o da un fornitore prima di pagarla.In caso di dubbio, contattare l’azienda.

"Tieni presente che le date di invio e ricezione della fattura differiscono di una settimana (o più). Questo è in realtà il tempo necessario ai truffatori per falsificare il conto. Quando ricevi una fattura via e-mail, assicurati che l'indirizzo e-mail sia corretto.In caso di dubbio, puoi anche controllare l'indirizzo IP da cui ha avuto origine l'e-mail su www.whois.com. Ti rubano la bolletta, ti cambiano il numero di conto e te la rimandano indietro: queste organizzazioni criminali ti hanno truffato 11 milioni in 4 anni Cosa fai se hai pagato una bolletta fraudolenta? "Una fattura pagata sul conto sbagliato non cancella il debito nei confronti dell'originario emittente della fattura– avverte Etienne Mignolet. Dovresti cercare di trovare una soluzione amichevole, presentare un reclamo alla polizia e vedere se, ad esempio, non benefici della protezione contro le frodi con carta di credito." "Contatta immediatamente la banca interessata, la tua banca e la banca a cui hai trasferito il denaro, informandoli della frodecontinua Charline Gorez, portavoce di Febelfin.La tua banca chiederà alla banca il numero di conto del truffatore per rimborsare l'importo in questione. Questa banca proverà anche a bloccare il trasferimento o il conto verrà bloccato in modo che i truffatori non possano prelevare denaro da esso." Segnala l'incidente su https://pointdecontact.belgique.be (opzione "Fake Invoice"). Al termine della procedura, riceverai consigli e informazioni sui passi da compiere e sulle persone che possono aiutarti. S.Po.