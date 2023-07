Emozioni a Wimbledon: le lacrime di Novak Djokovic dopo la sconfitta contro l’Alcaraz (VIDEO)

A Wimbledon, il numero 2 del mondo ha perso in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (ATP 1). Nel presentare i trofei, il giocatore serbo non ha esitato a congratularsi con lusso con il giovane avversario ea sottolineare la qualità del suo gioco, soprattutto nei momenti importanti della partita. “Che qualità alla fine della partita. Meriti di vincere. Incredibile. Sulla terra battuta o magari sul cemento, sapevo che avrei lottato contro di te, ma sull’erba, onestamente, non me l’aspettavo. È incredibile quello che hai ottenuto su quella superficie.”Si rivolse a Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz si è vendicato di Djokovic: ‘Ho pensato al 40-15 di Roger Federer del 2019’ Poi il fuoriclasse serbo si è raccontato un po’. “Ho vinto molte partite ravvicinate come quella che ho avuto contro Federer nel 2019. Probabilmente avrei dovuto perdere l’una o l’altra di quelle finali ravvicinate, quindi ora le cose si stanno bilanciando. Non è facile perdere quando sei così vicino alla vittoria. Devo ammettere che oggi ho perso contro il meglio di me. Ma continuerò e spero di tornare più forte”.annunciò Noll. Il numero 2 del mondo non ha esitato a fare piccole battute nel suo discorso. Forse era un modo per affrontare i suoi sentimenti. Quando Novak ha ringraziato i suoi cari, ha ceduto. “È bello vedere che mio figlio sorride ancora. Ti amo, grazie per avermi sostenuto”cadde con alcune lacrime.